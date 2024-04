Deel dit: Share App Mail Tweet

Betaalbare wegenbelastingvrije occasion is gemiddeldste oldtimer

Afgelopen week kwam het nieuws naar buiten dat er steeds meer oldtimers in Nederland worden verkocht. Ook weten we welk model het populairst is. Autovisie gaat op zoek naar de gemiddeldste klassieker. We vinden een betaalbare wegenbelastingvrije occasion.

Kijken we in de registratiecijfers van de RDW, dan zien we dat er bijna 15.000 Volkswagen Kevers zijn geregistreerd (met bouwjaar voor 1980). Met dit aantal is het de meest voorkomende oldtimer.

Gemiddeldste oldtimer

Het merendeel heeft de kleur blauw. Dat is ook de kleur die volgens het CBS het meest te vinden is op alle oldtimers. De gemiddelde leeftijd van een klassieker in Nederland is 53 jaar. Kortom, we gaan op zoek naar een blauwe Volkswagen Kever die gebouwd is in 1971.

Opvallend genoeg zijn er vijf occasions die aan onze criteria voldoen. We vinden een exemplaar in het Brabantse Uden die er op de foto’s erg mooi uitziet. De carrosseriekleur is lichtblauw en het interieur rood. Op het dak van de oldtimer is een imperiaal geplaatst en achterop zijn ski’s gebonden.

De techniek van de occasion

Achter het achterbankje ligt de luchtgekoelde 1,3-liter viercilinder boxermotor die de achterwielen aandrijft. De krachtbron levert 44 pk. Dat is niet veel, maar de oldtimer weegt dan ook slechts 720 kilogram. De topsnelheid van de Volkswagen Kever ligt op 130 kilometer per uur.

De techniek is eenvoudig, maar de auto is ook erg oud. Houdt er dus rekening mee dat er wel eens iets kapot kan gaan. Aan deze occasion is ongetwijfeld ook al veel gesleuteld.

De kilometerstand van 1.834 kilometer is niet het enige dat deze auto heeft gereden. De RDW geeft aan dat de stand onlogisch is. Mogelijk is er tijdens een restauratie een nieuwe tellerbak geplaatst of is de teller gereset. Dit zien we vaker bij klassiekers die grondig onder handen zijn genomen en is dus niet direct een rode vlag. Ga je op zoek naar een occasion? Dan is het belangrijk iemand met verstand van zaken naar de auto te laten kijken. Al helemaal als het een oldtimer is.

Hoewel deze wegenbelastingvrije occasion de gemiddeldste oldtimer van Nederland is. Is het een leuke betaalbare klassieker. Het prijskaartje bedraagt 11.950 euro.