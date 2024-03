Deel dit: Share App Mail Tweet

Dit betekent de emissieklasse van je auto en hier vind je hem

De hoeveelheid stikstof-, fijnstof- en CO2 die je auto uitstoot, bepaalt in welke emissieklasse hij wordt geschaard. Deze beoordeling is onder meer van invloed op de milieuzones waar je in mag rijden.

De indeling bestaat uit een totaal van zeven emissieklassen. Hoe minder je auto uitstoot, hoe hoger het cijfer. Daarbij komen de meest vervuilende voertuigen in emissieklasse 0, terwijl de schoonste auto’s in klasse 6 worden geplaatst.

Emissieklasse of Euronorm?

Die emissieklassen zijn nauw verbonden aan de de Euronorm. Deze Europese uitstootclassificatie werd begin jaren negentig in het leven geroepen met Euro 1 en loopt op dit moment tot en met Euro 6. Als er een Euronorm voor een bepaald type auto bekend is, dan correspondeert dat direct met de emissieklasse.

Een voertuig met Euro 5 valt bijvoorbeeld ook in emissieklasse 5. De Euronorm kent overigens subklassen 6B, 6C en 6D. Dit is afhankelijk van de meetmethode, maar is niet van invloed voor de uitstootklasse. Euro 6 (B, C of D) is dus altijd gelijk aan emissieklasse 6.

Euronorm 7 op komst

Ook een nog strengere Euronorm 7 is op komst. Deze vereist echter zulke grote investeringen van autofabrikanten, dat het het einde zou betekenen van compacte auto’s zoals de Renault Clio en Volkswagen Polo. Deze modellen zouden daardoor simpelweg te duur worden. Om die reden is Euro 7 inmiddels behoorlijk afgezwakt.

Mag ik rijden in milieuzones?

Met name als je een dieselauto rijdt, is de emissieklasse van belang. Is je zelfontbrander niet schoon genoeg, dan ben je niet overal meer welkom. Sommige Nederlandse steden kennen namelijk milieuzones.

Dit kunnen gele of groene milieuzones zijn. Een gele milieuzone weigert enkel dieselvoertuigen in emissieklasse 2 of lager, terwijl een groene milieuzone klassen 0, 1, 2 en 3 toegang weigert. Benzineauto’s ondervinden vooralsnog geen hinder van de milieuzones. Let op, dat is anders in vakantieland Frankrijk.

Nieuwe milieuzones vanaf 2025

Vanaf 2025 krijgen gemeenten ook de mogelijkheid een blauwe milieuzone in te stellen. Daarin worden dieselvoertuigen tot en met emissieklasse 4 niet toegelaten.

Nog strenger is de nulemissiezone die ook vanaf komend jaar kan gelden. Hierbij worden alle bestelbussen en vrachtwagens die emissies uitstoten geweigerd. Enkel met een elektrische bestelbus of vrachtwagen (of een op waterstof) mag deze milieuzone worden binnengereden.

De emissieklasse van je auto checken

Kentekenbewijzen laten nog niet altijd duidelijk zien tot welke emissieklasse een voertuig behoort. Gelukkig is het eenvoudig zelf te checken door hier je kenteken in te voeren. Klik vervolgens op ‘Motor & Milieu’ en daarna op ‘Uitstoot’ en voilà, daar staat de emissieklasse van jouw auto.