Verstappen wil contract bij ‘tweede familie’ Red Bull uitdienen

Max Verstappen is ondanks alle onrust bij het Formule 1-team van Red Bull niet van plan te vertrekken. Dat zei de 26-jarige Limburger in Melbourne, waar hij komend weekeinde ook de derde race van dit seizoen hoopt te winnen.

Verstappen verlengde zijn contract bij Red Bull twee jaar geleden tot 2028. “Nu we deze overeenkomst hebben, is het zeker mijn bedoeling om hier tot het einde te blijven”, aldus de regerend wereldkampioen. “Het zou voor mij een geweldig verhaal zijn om het helemaal af te maken hier, omdat dat zou betekenen dat ik deel blijf uitmaken van één familie en één team. Ik heb me altijd op mijn gemak gevoeld bij Red Bull. Voor mij is het als een tweede familie, het voelt goed. Ik heb het gevoel dat we allemaal hetzelfde willen. We willen allemaal presteren op de baan, daar willen we ons als team op concentreren.”

De toekomst van Verstappen bij Red Bull is onderwerp van gesprek door de machtsstrijd die volgens media gaande is binnen het Formule 1-team van Red Bull. Een klacht van een vrouwelijke werknemer over grensoverschrijdend gedrag tegen teambaas Chris Horner heeft gezorgd voor de interne strubbelingen. Het eerdere dreigement van Verstappen om Red Bull te verlaten, wekte de interesse van Mercedes-baas Toto Wolff, die volgend seizoen een vervanger nodig heeft als Lewis Hamilton naar Ferrari vertrekt. “Dat is altijd leuk om te horen”, zei Verstappen, die eraan toevoegde dat hij niet weet wat hij na 2028 van plan is. “Ik weet niet wat er na 2028 gebeurt. Of ik door ga, een nieuw contract teken, weet ik niet.”

ANP