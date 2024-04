Deel dit: Share App Mail Tweet

Deze onbekende elektrische auto koop je voor minder dan 25.000 euro

Autovisie is altijd op zoek naar occasions voor de liefhebber en spit daarom de lijsten van verkoopsite Gaspedaal.nl door. Ditmaal gingen we over de grens kijken en vinden we een onbekende elektrische auto voor minder dan 25.000 euro: de Ora Funky Cat.

De Ora wordt niet in Nederland geleverd, maar is wel bij onze oosterburen te koop. Importeren is niet lastig, hier leggen we uit hoe dat moet.

De Ora Funky Cat is een onbekende elektrische auto

De Funky Cat is van het Chinese merk Ora wat weer onderdeel is van het grote Great Wall Motor. De auto heeft een bijzonder design dat doet denken aan Mini. Zo mini is de EV overigens niet. Hij is 4,23 meter lang.

Onder de motorkap ligt een 48 kWh accupakket waarmee je volgens de WLTP-meetmethode 310 kilometer ver komt. Ook is er een 63 kWh accupakket waarmee je 100 kilometer meer kan afleggen. De versie die in Europa is geleverd, heeft altijd een 171 pk elektromotor die de voorwielen aandrijft.

Het materiaalgebruik en de bagageruimte van de Ora Funky Cat vallen tegen, maar wat rijden betreft is het een prima elektrische auto. Daarbij is de auto erg betaalbaar. In Duitsland heeft de EV een prijskaartje van 39.000 euro. Als occasion heeft het model al veel afgeschreven en kost hij minder dan 25.000 euro. Let wel, hier komen natuurlijk nog kosten voor het importeren bij.

Occasion

In het Duitse Heilbronn vinden we de goedkoopste Ora Funky Cat als occasion. Het model komt uit 2023 en heeft nog geen 3.000 kilometer op de teller. Er staan nog geen Funky Cats in Nederland op kenteken. Met deze auto ben je dus al snel uniek.

Het prijskaartje van de Duitse occasion bedraagt 24.449 euro. Let wel, in Nederland is er nog geen dealernetwerk om je Ora Funky Cat te onderhouden.