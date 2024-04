Deel dit: Share App Mail Tweet

‘Tesla gaat twintig procent personeel ontslaan’

Tesla schroeft de productie van de Cybertruck terug. Tegelijkertijd gaan er intern geruchten over ontslagen. Volgens medewerkers staat Tesla op het punt om twintig procent van z’n personeel te ontslaan.

Tesla heeft een moeilijk kwartaal achter de rug. De Amerikaanse fabrikant leverde 386.810 auto’s af in de eerste drie maanden van 2024. Dat zijn er 9 procent minder dan in dezelfde periode vorig jaar en zelfs 20 procent minder dan in het vorige kwartaal (484.507 auto’s).

Tesla-productie op lager pitje

Tesla heeft recent aangekondigd de productie in zijn fabriek in Shanghai op een lager pitje te zetten. Hetzelfde gaat nu gebeuren met de productie van de Cybertruck in Texas. Daarbij gaan er ontslagen vallen, zo blijkt uit een interne e-mail.

De mail is in handen van Electrek en bevestigt wat medewerkers aan de site hebben verteld: dat Tesla meer dan tien procent van het personeel op straat gaat zetten. Sommige werknemers noemen in hun anonieme berichten aan Electrek zelfs een percentage van twintig procent.

Geen betaalbare EV voor 25.000 euro?

Analysten maken zich zorgen over Tesla. Het bedrijf is bijna volledig afhankelijk van de Model 3 en Model Y, want de Model S, Model X en Cybertruck zorgen niet (meer) voor de grote aantallen. Ook lijkt het erop dat het merk is gestopt met de ontwikkeling van een 25.000 dollar kostend instapmodel.

In plaats daarvan zou Elon Musk willen inzetten op compacte zelfrijdende taxi’s. De reden? Musk zou van mening zijn dat het lastig wordt om met betaalbare EV’s te concurreren met de Chinese merken, die door de Europese Unie worden verdacht van het ontvangen van staatssteun.