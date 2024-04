Deel dit: Share App Mail Tweet

Zien: dit gebeurt er als je met loodzware EV de vangrail raakt

Elektrische auto’s wegen relatief veel doordat er een loodzwaar accupakket in de bodem ligt. EV-rijders moeten daardoor niet alleen vrezen voor toekomstige wegenbelasting (al lijkt het gevaar nu even geweken), maar ook voor een onverhoopte botsing met de vangrail.

Dat elektrische auto’s zo zwaar zijn, hoeft voor de inzittenden geen enorme zorg te zijn. Zij hebben de massa immers aan hun kant. Kwetsbare weggebruikers of bestuurders van klein autootjes zoals een Volkswagen Up hebben tijdens een aanrijding meer te vrezen. In andere gevallen, bijvoorbeeld een vangrail je op de weg moet houden, werkt de grote massa van een EV je juist tegen, zo blijkt.

Rivian R1T knalt als zware EV tegen vangrail

Eerder dit jaar voerden onderzoekers van de Midwest Roadside Safety Facility in de Verenigde Staten crashtests uit met een Rivian R1T, een elektrische auto die meer dan drie ton weegt. De onderzoekers wilden weten of de bestaande geleiderail, in de volksmond ook wel vangrail genoemd, bestand is tegen een zwaarlijvige EV die er met een rotvaart recht tegenaan rijdt. Het antwoord: nee. Dat maakt de spectaculaire video hieronder duidelijk.

“We wisten dat het een extreem veeleisende test zou worden voor het veiligheidssysteem langs de weg,” zei onderzoeker Cody Stolle na de EV-crashtest. “Het vangrailsysteem was niet gemaakt voor voertuigen van dit gewicht.” Een probleem, want dergelijke geleiderails staan over het algemeen op plekken waar je absoluut op de weg wil blijven. Denk aan bruggen en wegen met snel rijdend verkeer op de andere weghelft.

Elektrische auto’s van dit gewicht nog niet in Nederland

In Nederland zien we nog niet veel EV-modellen met een gewicht zo groot als dat van de Rivian R1T. Zwaargewichten zoals de Lotus Eletre en Mercedes-Benz EQS SUV komen wel in de buurt, maar blijven nog ruim onder de drie ton.

De elektrische pick-up in deze video is in Europa niet leverbaar. Bij de Rivian scheelt het niet veel of je hebt er een grootrijbewjs voor nodig, zoals bij dit elektrische bakbeest het geval is. Wel kent ook ons land enkele duizenden kilometers aan geleiderails en dus is het een probleem dat in de toekomst ook hier kan gaan spelen.