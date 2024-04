Deel dit: Share App Mail Tweet

Koopwijzer: Ford Mustang – prijzen, problemen en uitvoeringen

De zesde generatie Ford Mustang mengt ouderwets rijplezier met moderne techniek. Autovisie duikt in de prijzen, problemen en uitvoeringen in deze koopwijzer.

Bij trouwe fans roept de aankondiging van een nieuwe Mustang hoop en vrees op. De afgelopen zestig jaar heeft de langlopende modelreeks namelijk zowel hoogte- als dieptepunten gekend. De zesde generatie valt nieuw en gebruikt gelukkig in de eerste categorie.

Carrosserie Ford Mustang

‘Vertrouwd en toch helemaal nieuw’ is een treffende omschrijving van de Ford Mustang die in 2014 op de markt komt. De 4,78 meter lange pony-car, die de modelcode S550 krijgt opgespeld, is lager, breder en gestroomlijnder dan zijn voorganger. Onder de aangescherpte retrovormgeving zorgt een nieuw platform voor grotere torsiestijfheid bij een lager gewicht. Er is opnieuw keuze uit een Fastback en een Convertible, die elektromechanische kapbediening combineert met een royaal geïsoleerde softtop. Personalisatiemogelijkheden zijn er in de vorm van subtiele, minder subtiele en uitbundige kleuren en stickersets.

Het faceliftmodel van 2018 heeft een nieuw front met full-led koplampen en nieuwe achterlichten. Oude aanrijdingsschade is het allerbelangrijkste controlepunt bij een gebruikte Mustang. Ongelijke carrosserienaden en matige kwaliteit lakwerk zijn producteigenschappen die vooral tot de facelift voorkomen.

Interieur Ford Mustang

Het 2+2-interieur zit vol met verwijzingen naar klassieke Mustangs, van het driespaaks tulpstuur en analoge instrumentarium tot de vorm van het dashboard. Opties zijn los en in pakketvorm leverbaar. Naast leer, stoelverwarming, stoelkoeling en Recaro-sportstoelen levert Ford onder meer SYNC 2-infotainment, navigatie, Shaker Pro-audio en actieve rijhulpsystemen, zoals adaptieve cruise control en dodehoekwaarschuwing. SYNC 2 maakt al snel plaats voor SYNC 3, dat Apple CarPlay/Android Auto ondersteunt.

Modeljaar 2018 brengt een nieuw digitaal instrumentencluster met Track Apps, nieuwe veiligheidssystemen, B&O-audio en verbeterde bouwkwaliteit. Controleer bij pre-faceliftmodellen of de airco goed koelt. Voor sommige aircoreparaties is namelijk demontage van het dashboard nodig. De bouwkwaliteit en afwerking zijn keurig in verhouding tot de prijsstelling op de thuismarkt, maar blijven achter bij Europese premiummerken.

Motor Ford Mustang

In Nederland is er keuze uit een 2.3 Ecoboost-viercilinder met twinscroll-turbolader (317 pk) en een atmosferische aluminium 5.0 V8 met variabele kleptiming (421 pk). In andere landen levert Ford ook een 3.7 V6 en een 5.2 V8. Die laatste debuteert in de Shelby GT350/GT350R. De facelift van 2018 brengt meer vermogen voor de 2.3 Ecoboost (290 pk) en een vernieuwde 5.0 V8 (449 pk) met hogere compressie, directe inspuiting en een actief uitlaatsysteem.

📆 Tijdlijn 2014 – introductie Ford Mustang VI (S550) 2016 – Shelby GT350, GT350R Najaar 2017 – facelift 2018 – Mustang Bullitt 2020 – Shelby GT500 2021 – Mach 1, 2.3 Ecoboost vervalt

Aansluitend brengt Ford verschillende extra krachtige modellen op de markt, waaronder de Bullitt met 5.0 V8 (460 pk), Shelby GT500 met supercharged 5.2 V8 (770 pk) en Mach 1 met 5.0 V8 (460 pk). Aandachtspunten zijn de kans op een lekkende koppakking bij de 2.3 Ecoboost en tikkende bijgeluiden bij de 5.0 V8. Volgens Ford kan dit laatste geen kwaad. Controleer bij vroege bouwjaren of de oliekoelermodificatie is uitgevoerd.

Transmissie

De Mustang combineert achterwielaandrijving met een handgeschakelde Getrag MT82 zesversnellingsbak of een SelectShift zestraps automaat met koppelomvormer. Modeljaar 2018 brengt een nieuwe tientraps automaat met koppelomvormer en een nieuwe, inwendig versterkte MT82-D4 handbak. De extreem krachtige Shelby GT500 heeft een Tremec zeventraps automaat met dubbele koppeling. Voor extra grip en tractie is een torsen-sperdifferentieel leverbaar.

De MT82 zesbak (pre-facelift) heeft weleens last van bijgeluiden en schakelproblemen. Mogelijk heeft een ruwe rijstijl hier ook invloed op. Intensief gebruik van de elektronische Line Lock (burnout-functie) en Drag Strip Mode kan versnelde slijtage veroorzaken aan de transmissie, de aandrijflijn, het differentieel en de achterwiellagers.

Wielophanging

Onderhuids heeft een stille revolutie plaatsgevonden. De starre achteras is ingewisseld voor een nieuwe multilinkachterwielophanging. Samen met nieuwe McPherson-voorwielophanging met dubbele draagarmen en een prettig directe besturing zorgt dit voor een verfijnder weggedrag.

Af-fabriek levert Ford onder meer een Brembo-sportremsysteem, stuggere stabilisatorstangen en adaptieve MagneRide-schokdempers, plus losse opties, zoals een veerpootbrug en een instelbaar Ford Performance schroefset-onderstel. Wielmaten beginnen bij 17 inch en eindigen bij 19 inch (20 inch voor de Shelby GT500).

Welke Ford Mustang moet ik hebben?

De Mustang Ecoboost combineert objectief onberispelijke prestaties met een gunstige aanschafprijs en – het blijft vreemd om dit bij een muscle-car te benoemen – gunstige gebruikskosten en een keurig brandstofverbruik. Wie moeite heeft met het kunstmatig versterkte viercilinder motorgeluid en bereid is om dieper in de buidel te tasten, doet zichzelf een groot plezier met de achtcilinder Mustang GT. Nog verder doorsparen voor de extra wilde 5.2 V8 levert meer spektakel en snelheid op, maar niet per se veel meer rij- of stuurplezier.

Moet de Ford Mustang het worden?

De zesde Ford Mustang is met recht een wereldauto. Ondanks meer verfijning, moderne aandrijftechniek en een viercilinder instapmotor is het een sportauto die zijn illustere modelnaam eer aandoet. Het blijft jammer dat de Mustang vooral op het gebied van afwerking, materiaalgebruik en algehele verfijning ten opzichte van zijn Nederlandse nieuwprijs punten laat liggen.

Voor de juiste koper compenseert hij dat ruimschoots met zijn aangeboren charme, uitgesproken karakter en uitdagende rijeigenschappen – stuk voor stuk zaken die bij steeds meer sportauto’s langzaam maar zeker naar de achtergrond verdwijnen.

Onderdeelprijzen

Remblokken voor, per set € 45,63

Remschijven voor, per set € 254,64

Michelin Pilot Sport 4S, 255/40 R19, per stuk € 222,58

Michelin Pilot Sport 4S, 275/40 R19, per stuk € 273,90

Schokdemper vooras, Koni geel, per stuk € 292,10

Verzwaarde twindisk-sportkoppeling (MT82), € 2.299,–

Prijzen gelden voor een handgeschakelde Ford Mustang 5.0 V8 van 2019 en zijn inclusief btw en exclusief montage.

Onderhoudskosten

Kleine onderhoudsbeurt vanaf € 350,–

Grote onderhoudsbeurt vanaf € 450,–

Het onderhoudsinterval (5.0 V8) is 15.000 kilometer/1 jaar.

Pluspunten Ford Mustang

+ Pretmachine

+ Uitstraling

+ Behoorlijk praktisch

+ Niet té verfijn

Minpunten Ford Mustang

– Afwerking en materiaalgebruik

– Niet voor beginners (V8)

Klik hier voor de koopwijzer van de vijfde generatie Convertible.