Deel dit: Share App Mail Tweet

Deze Milano wordt de moneymaker van Alfa Romeo

Alfa Romeo trekt het doek van de nieuwe Milano. Het model moet de money-maker van het merk worden.

Waar moet een echte Alfa aan voldoen? Een mooi en eigenzinnig design, goede rijeigenschappen en hij moet je bovenal het gevoel dat je in iets bijzonders rijdt.

De Alfa Romeo Milano als EV of hybride

Onderscheiden is iets wat binnen het Stellantis-concern lastig kan zijn. Want ook deze Milano komt met de 136 pk 1,2-liter driecilinder gekoppeld aan een automatische versnellingsbak met zes verzetten waarin een elektromotor zit verwerkt. Ook komt er een vierwielaangedreven variant met dezelfde aandrijflijn als de Jeep Avenger 4xe. De elektro-versie krijgt 156 of 240 pk dat voorkomt uit een elektromotor op de vooras. Deze is gekoppeld aan een 54 kWh accupakket waar je volgens de WLTP-meetmethode 410 kilometer ver mee komt. Opladen kan met 100 kW aan de snellader en 11 kW aan de openbare laadpaal.

Wat design is er genoeg creativiteit binnen het concern. Ook de Milano heeft een heel eigen gezicht. Spraakmakend kunnen we het design wel noemen, want de vrijgeestige invulling van de scudetto, die overigens in twee soorten te bestellen is, in combinatie met de grote koplampen en flinke zwarte details maken van de neus een statement.