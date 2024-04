Deel dit: Share App Mail Tweet

Wegenbelasting 2025: zoveel kosten populairste plug-in hybrides

Vanaf 2025 ga je fors meer wegenbelasting betalen voor je plug-in hybride. In dit artikel bespreken we hoeveel motorrijtuigenbelasting je straks betaalt voor de populairste plug-in hybrides van ons land.

Lange tijd leek het erop dat EV-bezitters binnen niet al te lange tijd een flinke som wegenbelasting zouden moeten gaan betalen. Elektrische auto’s – nu nog vrijgesteld van motorrijtuigenbelasting – zouden uiteindelijk net als alle andere auto’s beoordeeld worden. Een grote factor is gewicht en EV’s wegen door hun zware accupakket meer dan andere auto’s.

Wegenbelasting plug-in hybride in 2025 fors omhoog

Niet eerlijk, vinden EV-rijders. Het demissionaire kabinet, dat ook lijkt in te zien dat dit de groene idealen van de overheid dwarsboomt, veegt dat plan nu van de baan. Eigenaren van elektrische auto’s kunnen nog iets langer van belastingkorting genieten.

Zij die een plug-in hybride rijden zullen voor die kosten opdraaien en zijn dus de pineut. Nu krijg je met een PHEV (plug-in hybrid electric vehicle) die minder dan 50 gram CO2 per kilometer uitstoot nog 50 procent korting. Dat voordeel vervalt vanaf 2025. Hieronder een aantal voorbeelden van populaire plug-in hybrides en hoeveel wegenbelasting je daarvoor vanaf 2025 moet betalen. We nemen Utrecht als basis. Per provincie kunnen de tarieven nog nog licht afwijken.

Kia Niro Plug-in Hybride – 82 euro per maand

De Kia Niro behoort momenteel tot de populairste auto’s van Nederland. De plug-in hybride valt in de gewichtsklasse van 1.451 tot 1.550 kilogram en in de provincie Utrecht betaal je daarvoor nu nog 123 euro per kwartaal. Dat wordt vanaf 2025 dus 246 euro. Per maand komt dat neer op 82 euro.

BMW X5 xDrive50e – 160 euro per maand

Ondanks zijn 3,0-liter zes-in-lijn stoot de forse BMW X5 xDrive50e op papier slechts 18 gram CO2 per kilometer uit. Daarom geldt voor deze plug-in hybride nu ook nog een belastingkorting. Vanaf 2025 is het feest voorbij en betaal je voor de BMW niet langer 240 euro per kwartaal, maar 480 euro.

Porsche Cayenne Turbo E-Hybrid – 169 euro per maand

Sterker nog, zelfs de dikste Porsche Cayenne voldoet ondanks een 4,0-liter V8 aan de eisen. Door zijn gewicht van 2.545 kilogram betaal je vanaf 2025 echter nog altijd een behoorlijke som wegenbelasting voor de plug-in hybride: 506 euro.

Mitsubishi Outlander PHEV – 108 euro per maand

Goed, dat zijn misschien niet de meest gangbare plug-in hybrides. De voorheen razendpopulaire Mitsubishi Outlander PHEV is dat wel. Vanaf komend jaar wil de Belastingdienst elk kwartaal 324 euro zien inplaats van 162 euro.

Lynk & Co 01 – 117 euro per maand

De eveneens populaire Lynk & Co 01 enkele kilo’s zwaarder, waardoor hij in een andere gewichtsklasse valt. De wegenbelasting bedraagt nu nog zo’n 175 euro per maand en dat wordt straks dus 350 euro.

Volvo XC60 T6 Plug-in Hybride – 134 euro per maand

De Volvo XC60 T6 als plug-in gaat in 2025 van 201 euro naar 402 euro per kwartaal, wat neerkomt op 134 euro per maand aan motorrijtuigenbelasting.