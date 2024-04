Deel dit: Share App Mail Tweet

Dit is dé camper voor petrolheads (met een dikke portemonnee)

Het kampeerseizoen staat weer voor de boeg. Wil je de blits maken bij je medelanders op de Franse camping? Koop dan de Volkner Mobil Performance S: een camper voor échte petrolheads. Je zult wel diep in de buidel moeten tasten.

Het is namelijk niet bepaald je alledaagse Hymer. De Performance S van het Duitse Volkner Mobil kun je zien als een villa, spa en zelfs parkeergarage op wielen.

Camper met plek voor je Porsche 911 GT2 RS

We overdrijven niet. Het interieur van het vlaggenschip is gedrapeerd met leer. Verder tref je aan boord veel hout en andere luxe materialen. Toch is het de party trick van de Volkner Mobil Performance S die deze camper pas echt bijzonder maakt. Onder het woongedeelte – dat ook nog eens in de breedte uitschuifbaar is – vind je een plek voor je eigen supercar.

Een uitschuifbare parkeerplek tussen de assen biedt ruimte aan een auto met een lengte van maximaal 4,62 meter. “En als dat nog niet genoeg is, zijn we zelfs in staat om oplossingen op maat te bieden door middel van individuele constructies”, schrijft Volkner Mobil. Je auto hoef je niet handmatig vast te zetten, dat gebeurt allemaal automatisch.

Prijs van de Volkner Mobil Performance S

Geniet je niet van de 3,8-liter boxermotor in je Porsche 911 GT2 RS of de W16 in je Chiron, dan kun je luisteren naar muziek met een uitgebreid Burmester-audiosysteem dat naar verluidt 300.000 euro kost. Tja, het is dan ook enkel een camper voor autofanaten met heel diepe zakken. Aan een Volkner Mobil Performance S ben je minimaal 2 miljoen euro kwijt. Er zou zelfs een exemplaar gebouwd zijn waarvoor maar liefst 6,5 miljoen euro is betaald.

Er is een hydraulisch kriksysteem verwerkt in de 18 ton wegende kolos, waarmee de complete camper kan worden opgetild. Handig wanneer je een lekke band moet wisselen. De touringcar wordt aangedreven door een zescilinder dieselmotor van Volvo of Mercedes. Zoals je begrijpt, heb je voor dit 12 meter lange gevaarte wel een vrachtwagenrijbewijs (of chauffeur) nodig.