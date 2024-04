Deel dit: Share App Mail Tweet

Dit is hoe opvallend weinig geld BYD per auto verdient

Vorig jaar wist het Chinese BYD wereldwijd ruim 3 miljoen auto’s te verkopen. Maar dat betekent niet dat de kassa nu propvol zit. Per auto verdient BYD opvallend weinig in vergelijking met bijvoorbeeld Tesla.

BYD is een gigantische autofabrikant uit China met een veel betaalbare modellen in zijn gamma. De winstmarges op goedkope auto’s zijn over het algemeen lager. Dat is, samen met steeds strengere emissie- en veiligheidseisen, een van de redenen waarom het A-segment langzaam uitsterft.

Winst per auto: BYD versus Tesla

Op basis van statistieken van Late Finance schrijft de website CarNewsChina dat BYD een nettowinst maakt van 9.000 Chinese renminbi per auto. Omgerekend komt dat neer op zo’n 1.167 euro.

Ter vergelijking: het Volkswagen-concern boekte net geen 2.000 euro winst per auto. Tesla boekte in 2023 zelfs een winst van 14,9 miljard dollar en verkocht 1,81 miljoen auto’s . Dat komt neer op 8.230 dollar (omgerekend 7.730 euro) per auto. Daar moet bij gezegd worden dan Tesla meer doet dan enkel auto’s verkopen, maar het gros van de winst wordt behaald uit EV-verkopen.

BYD domineert in China

Het Chinese merk lijkt zich liever te focussen op marktaandeel dan op een grote winstmarge. In China, waar onder meer de spotgoedkope Seagull verkocht wordt, lukt dat. In zijn thuisland had BYD in 2023 een marktaandeel in het zogeheten NEV-segment (New Energy Vehicles) van bijna 34 procent. Tesla volgt op de tweede plek met een aandeel van iets minder dan 8 procent.