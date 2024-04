Deel dit: Share App Mail Tweet

Wees er snel bij! Subsidie tweedehands elektrische auto’s verdwijnt

Opmerkelijk besluit van de Nederlandse overheid. De subsidie voor tweedehands elektrische auto’s – die bij het koperspubliek populairder is dan die voor nieuwe auto’s – gaat volgend jaar verdwijnen.

Er zijn twee soort subsidies voor elektrische auto’s (SEPP), die voor nieuwe EV’s, vastgesteld op 2950 euro, en die voor gebruikte, vastgesteld op 2000 euro. Met de populariteit van die eerste is het niet zo best gesteld. Op het moment van schrijven zit de pot van 58 miljoen euro nog voor 76 procent vol.

Subsidie voor gebruikte EV’s

Dat komt deels omdat het subsidiebedrag in stapjes is verlaagd van 4000 euro eerst, naar 2950 euro nu. Dit jaar zou dat bedrag nog verder omlaag gaan, maar op het laatste moment stak de overheid daar een stokje voor. Anders zou het met de populariteit van de regeling alleen maar nóg minder worden.

En dat terwijl de subsidiepot voor elektrische occasions (29,4 miljoen euro) nu al voor de helft leeg is. Wie dus nog 2000 euro wil ontvangen voor een gebruikte EV moet opschieten, want in 2025 komt de regeling te vervallen.

Belastingkorting voor elektrische auto’s

In de Voorjaarsnota van het demissionaire kabinet staat dat de SEPP voor tweedehands auto’s volgend jaar gaat verdwijnen om geld vrij te maken voor de belastingkorting op EV’s. In eerste instantie zouden elektrische rijders in 2026 de volledige wegenbelasting moeten gaan betalen, maar dat is uitgesteld.

Nu is het zo dat voor elektrische modellen vanaf 2026 een mrb-tarief van 60 procent gaat gelden. Dat wordt per 2027 verhoogd naar 70 procent en per 2030 naar 75 procent. Vanaf 2031 gaat ook voor EV’s de volle wegenbelasting gelden.

Belasting plug-in hybrides omhoog

Het geld voor die korting moet ergens vandaan komen, dus heeft het kabinet besloten om de belasting voor plug-in hybrides te verhogen van 50 procent nu, naar 100 procent volgend jaar. En daarbij komt dus het afschaffen van de SEPP-regeling voor elektrische occasions.