Waarom we straks misschien weer 130 km/h mogen op de snelweg

Begin 2020 werd de maximumsnelheid op de Nederlandse snelwegen verlaagd naar overdag 100 km/h. Maar de formatiepartijen BBB, NSC, PVV en VVD willen die maatregel terugdraaien.

Nederland zit met een stikstofprobleem, vooral veroorzaakt door de landbouw, dat verantwoordelijk is voor 40 procent van de uitstoot. Het verkeer neemt 11 procent voor z’n rekening, de industrie 9 procent en 35 procent van de stikstof komt overwaaien uit het buitenland.

Nederlandse stikstofprobleem

Het Nederlandse stikstofprobleem bestaat al veel langer, maar werd in 2019 ingrijpender door een uitspraak van de Raad van State over het Programma Aanpak Stikstof (PAS). Dat programma stond toe dat de uitstoot van bijvoorbeeld bouwwerkzaamheden later kon worden gecompenseerd.

De Raad van State vond dat echter in strijd met de Europese milieuwetgeving, dus kwamen begin 2019 bijna twintigduizend bouwprojecten stil te liggen. Een adviescommissie onder leiding van Johan Remkes onderzocht de problematiek en kwam met een advies aan het kabinet.

100 km/h op snelweg werkt niet

Een van zijn aanbevelingen was een verlaging van de maximumsnelheid op snelwegen, van 130 km/h naar 100 km/h, overdag tussen zes uur ‘s ochtends en zeven uur ‘s avonds. Heeft het gewerkt? Nee, concludeerden de Groene Amsterdammer, Trouw en Tubantia in 2020.

Een kleine groep van tientallen veehouderijen – zogenoemde piekbelasters – is verantwoordelijk voor honderden keren meer stikstofuitstoot dan woning- en wegenbouwprojecten, zo bleek. Eén kalkoenboer op de Veluwe stoot meer stikstof uit dan de 100 km/h-limiet op de snelweg bespaard.

Daarom onderzoeken de vier formerende partijen serieus of de maximumsnelheid weer omhoog kan, aldus het AD. Ze hebben een paar weken geleden aan twee ministeries gevraagd wat de consequenties zouden zijn van die verhoging.