Oef! Wereldwijde Polestar-verkopen kelderen met 40 procent

In het eerste kwartaal van 2024 heeft Polestar wereldwijd slechts 7200 auto’s afgeleverd. Ter vergelijking, ‘zustermerk’ Volvo deed er alleen al in Nederland meer dan dat.

In de eerste drie maanden van 2023 wist Polestar nog 12.076 auto’s af te zetten, dus ligt het aantal in dezelfde periode dit jaar ruim veertig procent lager.

Overgangsjaar voor Polestar

Topman Thomas Ingenlath heeft er een duidelijke verklaring voor. “2024 is voor ons een overgangsjaar”, zegt hij. “In het eerste halfjaar zijn we nog een merk met één model, daarna komt de productie van de Polestar 3 en 4 op gang.”

Ontslagronde

Polestar is nog steeds niet winstgevend. Eind januari kondigde het bedrijf aan zo’n vijftien procent van zijn personeel te ontslaan, wat neerkomt op ongeveer vierhonderdvijftig mensen. Als reden werd genoemd de uitdagende marktomstandigheden, met een teruglopende vraag naar elektrische auto’s.

De Chinees-Zweedse autofabrikant houdt vast aan zijn doel om in 2025 breakeven te spelen. Volvo had tot voor kort iets minder dan vijftig procent van de aandelen in handen, maar heeft dat teruggebracht naar achttien procent. Het Chinese Geely zit daar nu boven, met vierentwintig procent.

Nieuwe investeerders

Polestar was op zoek naar nieuwe investeerders en heeft die gevonden. Een consortium van banken steekt 950 miljoen dollar in de onderneming, omgerekend ruim 890 miljoen euro. De jaarcijfers over 2023 worden pas eind mei gepubliceerd.

Polestar bouwt nu de 2, 3 en 4. Op termijn komen daar de grote 5 bij, die je kunt zien als een Tesla Model S-concurrent, maar ook de 6, een sportieve roadster. De opvolger van de 2 gaat 7 heten, maakte Thomas Ingenlath al bekend, en wordt een duidelijk andere auto.