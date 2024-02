Deel dit: Share App Mail Tweet

Is het einde van Polestar nabij?

Polestar kennen velen van de 2, die in Nederland best goed verkocht. Liefhebbers kennen het merk ook nog als huistuner van Volvo. Hoewel Polestar inmiddels al flink wat jaren een opzichzelfstaand merk is, was Volvo nog een belangrijke geldschieter.

Nu komt Volvo met het nieuws naar buiten dat het stopt met investeren in Polestar. Volvo Cars heeft nu iets minder dan 50 procent van de aandelen in handen. Het merk zal voor een nog groter deel in handen komen van moederbedrijf Geely.

Verlies bij Polestar

Het gaat al tijden niet echt goed bij Polestar. Het merk draait fors verlies en deze week werden er nog 450 banen geschrapt. Waarom Volvo Cars nu exact kiest om te stoppen met de investeringen, is onduidelijk. Logischerwijs ziet het bedrijf geen toekomst meer in het merk. Autovisie wacht nog op reactie van Polestar.

Update “Polestar geeft aan dat zij een verdeling van hun aandelen in Polestar overwegen om hun middelen te richten op hun eigen ontwikkeling en strategie-uitvoering.” “We zullen doorgaan met het operationele werk dat we hebben met Volvo Cars (R&D; productie, service, enz.) (…) Wij zien dit dus als een zeer positieve stap.”

Polestar geeft aan dat ook het onderhoud van huidige en nieuwe modellen nog steeds bij een Volvo-dealer kan. Dit gaat niet veranderen.

Een nieuw model

Hoewel het dus financieel niet lekker gaat bij Polestar, introduceert het merk wel een (voor de Europese markt) nieuw model. In onderstaande video stellen we je voor aan de 4.