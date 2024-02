Deel dit: Share App Mail Tweet

Prijskloof occasions bereikt nieuw dieptepunt

Occasions zijn populair en dat betekent dat de prijs vrij hoog is. Desondanks daalt het budget dat jij invoert als je op zoek bent naar een tweedehands auto. Het gevolg: de prijskloof bereikt een nieuw dieptepunt.

Het afgelopen record was eind 2023. Toen nam het verschil tussen de zoek- en vraagprijs 830 euro toe. Nu is dat verschil dus nog groter, zo blijkt uit het maandrapport van Automotive Mediaventions.

Prijskloof occasions

In januari groeide het gat tussen zoekprijs en vraagprijs nog eens met 886 euro. Dit komt doordat de prijs van de gemiddelde occasion op 23.786 euro ligt. De gemiddelde zoekprijs is 16.998 euro. De prijskloof bedraagt dus: 6.788 euro.

De toename van de prijskloof is met name te danken aan de dalende zoekprijs. De prijs van occasions is de afgelopen maand vrij stabiel gebleken. Alleen de zoekprijs van diesel steeg. De zoekprijzen van elektrische en benzine auto’s daalden met 7 procent. Ook SUV’s werden 7 procent goedkoper.

Populaire merken

Het lijstje met populairste merken zal niemand verbazen. Volkswagen, Audi en BMW staan in de top 3.

Positie Merk Marktaandeel occasions (%) 1 Volkswagen 10,1% 2 Audi 8,0% 3 BMW 7,4% 4 Toyota 5,7% 5 Ford 5,7% 6 Mercedes-Benz 5,7% 7 Volvo 4,9% 8 Peugeot 4,5% 9 Kia 4,4% 10 Opel 4,3%

Opvallend is wel dat Toyota ten opzichte van vorige maand wisselde van plek met Mercedes-Benz. Er is dus veel meer op Toyota gezocht.

Populaire occasions

Ook bij de populairste modellen zien we weinig verrassingen. Enkel de Qashqai is nieuw in de lijst. Het model steeg vier plekken.