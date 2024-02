Deel dit: Share App Mail Tweet

Deze betrouwbare Duitse occasion kost slechts 5.000 euro

Je auto is belangrijk voor je. Die zegt veel over je stijl en goede smaak en zo… ja, status, precies! Daarom wil je een aansprekend Duits merk, introductie overbodig. Alleen… ja, je hebt niet het budget voor een imposante limo’, dus… wordt het een van deze drie degelijke Duitse occasions voor 5.000 euro.

Het aanbod aan occasions is enorm. Bij een dealer, via Gaspedaal.nl, een gespecialiseerde site en zelfs op Facebook, overal kun je tweedehands auto’s vinden. Autovisie selecteert wekelijks de drie beste occasions in een segment.

Betrouwbare Duitse occasion voor 5.000 euro

Ditmaal gaan we op zoek naar een degelijke Duitse tweedehands auto voor maximaal 5.000 euro. Vandaag lichten we de tweede occasion uit. Vind je de BMW 1-serie niets? Kijk dan naar de occasions van donderdag en zaterdag!

BMW 1-serie (2004 – 2011)

De occasion mag dan vrij compact zijn, maar een 1-serie van de oudere generaties is wel een èchte BMW! ‘Het grote geheim’ is natuurlijk de achterwielaandrijving, waardoor ook een 1-serie echt ànders aanvoelt dan alle andere merken in deze klasse. Zoals een 1-serie stuurt en rijdt… dat is gewoon verslàvend. Voeg daarbij fijne standaardstoelen en de stevige, niet tè harde afstemming van het onderstel. Dat maakt ‘m een lekkere stuurauto, maar ook een fijne reiswagen op langere ritten.

OK, achterin is het vrij krap en de bagageruimte is ook niet overdadig. Een 116i rijdt keurig 1 op 14, een 120i verbruikt iets meer. Bij een autobedrijf in Zutphen staat een zwarte 120i (2008, 162.000 km) voor 4.999 euro.

Waar moet je op letten bij de occasion?

Een keurig behandelde 1-serie is best betrouwbaar. Zwak puntje is de spanner van de distributieketting. Als die ‘te slap’ wordt, gaat de motor steeds slechter lopen. Preventief vervangen is niet gek.

Elektronische storingen komen ook voor bij deze occasion. De zekeringkast in het interieur is vaak de oorzaak, die compleet vervangen is een goede oplossing. Het contactslot wil wel eens voor storingen zorgen, evenals de doorvoer van de elektrische leidingen in de bagageruimte.