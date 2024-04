Deel dit: Share App Mail Tweet

ANWB: ‘Steeds minder Nederlanders overwegen elektrische auto’

Willen we iedereen aan de EV krijgen, dan blijven stimuleringsmaatregelen nodig. Want uit de Elektrisch Rijden Monitor 2023 van de ANWB blijkt dat steeds minder Nederlanders interesse hebben in elektrische auto’s.

Voor het eerst in jaren is de groep die niet van plan is elektrisch te gaan rijden (28 procent) groter dan de groep die dat binnen vijf jaar wél overweegt (27 procent). De voornaamste drempels zijn de hoge prijzen van EV’s en het feit dat mensen geen mogelijkheid hebben om thuis te laden.

Elektrisch rijden duurder geworden

Elektrisch rijden is in 2023 duurder geworden, aldus de ANWB. In 2022 kostte een elektrische auto gemiddeld 61 cent per kilometer, in het afgelopen jaar was dat 72 cent. Dat heeft vooral te maken met de lage restwaarde van EV’s, doordat er tweedehands relatief weinig vraag naar is.

Een nieuwe elektrische auto kost gemiddeld 45.850 euro en dat is veel meer dan kopers gemiddeld willen uitgeven (31.699 euro). Het is dan ook niet verbazingwekkend dat meer dan 70 procent van de potentiële kopers een EV te duur vindt.

Onderhoud elektrische auto

Het lijkt er overigens op dat niet alle respondenten iets van elektrische auto’s af weten, want in het rijtje vaakst genoemde drempels voor een elektrische auto staat ook ‘hoge onderhoudskosten’. En dat terwijl een EV juist minder onderhoud nodig heeft dan een auto met verbrandingsmotor.

Een andere opvallende is: ‘geen of weinig publieke laadpalen’. Dat lijkt ons toch sterk, want Nederland is het Europese land met de hoogste dichtheid aan laadstations. Maar goed, misschien zijn er op de kaart toch nog ‘woestijnen’ te vinden, waar de elektrische auto’s als tuimelkruid over straat rollen.

Nederland een van de koplopers

Binnen Europa is Nederland in ieder geval een van de koplopers. Net geen 5 procent van het Nederlandse wagenpark is volledig elektrisch. Alleen Denemarken (5,8), Zweden (6), IJsland (9) en Noorwegen (23) doen het beter.