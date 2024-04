Deel dit: Share App Mail Tweet

De vernieuwde Nissan Qashqai twijfelt aan zijn identiteit

Kijk eens goed naar de neus van de vernieuwde Nissan Qashqai. Daar staat de merkaanduiding tussen aanhalingstekens. ‘Nissan’ dus. Alsof de auto zelf zijn eigen identiteit in twijfel trekt.

We lezen er natuurlijk veel te veel in, want de aanhalingstekens in de grille zijn gewoon een nieuw stijlelement op de gefacelifte Nissan Qashqai. Want de ontwerpers hebben met name de voorkant veranderd, waardoor de semi-compacte cross-over vlijmscherp oogt.

Aan de wieg van het segment

Nissan stond in 2006 aan de wieg van het segment met de eerste generatie Qashqai, die een soort mix was tussen hatchback, stationwagon en SUV. Vooral van de tweede generatie (2013 – 2021) verkocht Nissan in Nederland veel, met in topjaar 2017 meer dan 7300 stuks.

(Afbeelding: Nissan) (Afbeelding: Nissan) (Afbeelding: Nissan)

(Afbeelding: Nissan) (Afbeelding: Nissan) (Afbeelding: Nissan)

Van dat soort aantallen kan Nissan nu alleen maar dromen, maar toch doet de Qashqai het zeker niet slecht, met jaarlijkse verkoopaantallen van boven de 3000. Mogelijk dat deze facelift het model weer een boost kan geven.

Verbeteringen Nissan Qashqai

De neus van de auto is flink onder handen genomen, de achterzijde niet zo. Alleen aan de bumper en aan de lichtunits is door Nissan wat gesleuteld. Zoals dat hoort bij een facelift zijn er nieuwe kleuren en wielen beschikbaar.

(Afbeelding: Nissan) (Afbeelding: Nissan) (Afbeelding: Nissan)

(Afbeelding: Nissan) (Afbeelding: Nissan) (Afbeelding: Nissan)

Verder nog verbeteringen? Ja, Nissan zegt de 360-graden camera te hebben verbeterd, de materialen in het interieur en ook de elektronische rijassistenten. Als eerste Nissan in Europa is de Qashqai verbonden met de onlinediensten van Google, zoals Google Maps.

Semi-elektrische e-Power

Aan de aandrijving verandert niks. De Nissan Qashqai is nog steeds leverbaar als mild hybrid, met 140 of 158 pk, en als e-Power. Die laatste is een seriële hybride, wat betekent dat zijn elektromotor altijd de wielen aandrijft en de benzinemotor alleen voor het opwekken van stroom zorgt.

Autovisie heeft de Qashqai e-Power een half jaar op de redactie gehad als duurtestauto. In onderstaande video zie je wat onze ervaringen met de hybride-cross-over waren.