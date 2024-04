Deel dit: Share App Mail Tweet

Verstappen verwacht meer spanning bij teruggekeerde GP China

Max Verstappen verwacht dat de Grote Prijs van China komend weekend een spannendere race wordt dan normaal. Het zal een uitdaging worden voor Red Bull, zegt hij, omdat de Formule 1-coureurs al jaren niet op het circuit zijn geweest en er weinig kans is om de baan te verkennen.

“Omdat we hier sinds 2019 niet hebben geracet en slechts één vrije training hebben, zal het erop aankomen dat we de auto zo goed mogelijk afstellen en dat we zo goed mogelijk met onze banden omgaan”, aldus Verstappen. “Dit zorgt voor meer spanning voor de fans, wat positief is, en het team heeft hard gewerkt aan de voorbereiding.”

Volgens de wereldkampioen heeft het “geweldige” circuit in Shanghai een unieke vorm. “Er zijn lastige bochten en lange rechte stukken die veel kansen bieden om in te halen.”

Drie van de vier

Verstappen won de GP van China nog nooit, mede omdat die de afgelopen vier jaar niet plaatsvond. Dit seizoen won de Nederlander tot nu toe drie van de vier races.

Zaterdag is de sprintrace, zondag volgt de hoofdrace.

