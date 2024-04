Deel dit: Share App Mail Tweet

De Toyota GR Yaris kost bijna een ton! En bedankt, Belastingdienst

De prijzen van de nieuwe Toyota GR Yaris zijn bekend en ze zijn om van te huilen. Instappen in de beste hot hatch van het moment kan vanaf 81.795 euro, maar wie per se het topmodel op de oprijlaan wil, betaalt maar liefst 98.295 euro. Au, dat doet pijn!

Laten we voorop stellen dat Toyota hier niks aan kan doen. Dat de GR Yaris bij ons zo duur is, komt allemaal door de Belastingdienst en ons vermaledijde bpm-stelsel. Want kijk maar, in België kost de Toyota GR Yaris slechts 48.630 euro.

Toyota GR Yaris vernieuwd

Overigens is de kleine homologatiespecial in Nederland ook flink duurder geworden in vergelijking met de auto van vóór de update. Die was er een paar geleden nog voor rond de 60.000 euro. Een versie met handbak was dat.

Toegegeven, Toyota heeft de GR Yaris flink onder handen genomen. Zijn 1,6-liter driecilinder turbomotor was eerst 261 pk en 360 Nm sterk, nu is de krachtbron goed voor 280 pk en 390 Nm. Daarbij heeft het model een totaal ander interieur gekregen en is er nu ook een automaat leverbaar.

We noemden de GR Yaris hierboven een homologatiespecial en dat is-ie ook. Hij heeft onderhuids vrijwel niets te maken met de reguliere Yaris. Zijn onderstel is anders, zijn aandrijflijn en zijn driedeurs carrosserie ook. Hij is een beetje de moderne Ford Escort RS Cosworth, wat dat betreft.

Prijzen Toyota GR Yaris

De Toyota GR Yaris met handbak is er vanaf 81.795 euro en daarmee is hij ongeveer 22.000 euro duurder geworden dan eerst. Meer dan 33 mille verdwijnt rechtstreeks als bpm in de schatkist. Kan dat nog erger? Jazeker, want op de uitvoering met automaat zit maar liefst 43.000 euro bpm.