In deze spotgoedkope ‘Mercedes G-klasse’ kun je met tien vrienden op pad

Heb je een grote vriendengroep? Dan is deze kopie van een Mercedes G-klasse perfect voor jou. Niet alleen kun je met tien personen in de zogeheten Force Citiline plaatsnemen, ook is de wagen spotgoedkoop.

De Mercedes G-klasse is in zijn 45-jarige bestaan veranderd van een terreinwagen die af en toe het asfalt zag, naar een chique straatauto die af en toe een plas op de weg trotseert. Der Geländewagen is voorzien van allerlei luxe features, maar als tienzitter kennen we hem nog niet.

Bij de Force Citiline is de achterbumper een feature

In deze Force Citiline kunnen wél tien personen plaatsnemen. Bij voorkeur zijn dat geen luxepoezen, want daar moet deze namaak-Mercedes G-klasse het juist niet van hebben. Op de website van Force wordt een aantal features uitgelicht. De Force Citiline moet het hebben van ‘de brede voorruit’, ‘stijlvolle knipperlichten’ en het feit dat de auto een achterbumper heeft, wordt als feature gezien.

Niet alleen qua looks doet de Force Citiline aan een Mercedes G-klasse denken. Onder de kap ís het zelfs een Mercedes. De tienzitter wordt aangedreven door een 2,6-liter viercilinder van het Duitse merk. De dieselmotor levert maximaal 91 pk en 250 Nm aan koppel.

Prijs van de namaak-Mercedes G-klasse

De wagen is dus niet erg rap. Bovendien kost de Mercedes-kopie anderhalf miljoen… Indiase roepie. Dat vertaalt zich naar nog geen 17.000 euro. Een koopje dus. Als je de Force Citiline graag wil hebben, zal je hem helaas moeten importeren. Deze wagen is uiteraard niet bestemd voor de Europese markt.

Er is overigens nog een nadeel. Wil je met z’n tienen op pad nadat je de Mercedes G-klasse look-a-like hebt geïmporteerd? Dan zul je in Nederland een busrijbewijs moeten halen. Aan het D1-rijbewijs, waarmee je tot zestien personen mag vervoeren, heb je voldoende. Zo blijft de Force Citiline, net als de Mercedes G-klasse, voor velen een droom. Overigens heeft de elektrische versie nu een rare naam gekregen.