Mercedes geeft elektrische G-Klasse ontzettend rare naam

Hoe gaat de elektrische Mercedes G-Klasse heten? Simpel, zou je denken, EQG, want dan past-ie in het rijtje EQA, EQB, EQE, EQS, enzovoort. Maar gek genoeg kiest Mercedes voor iets anders, een ontzettend rare en verwarrende typeaanduiding.

Mercedes heeft officieel nog niet bekendgemaakt hoe de elektrische G-Klasse gaat heten, maar in het programma voor de autoshow van Beijing kunnen we de naam al lezen. Het merk kiest niet voor EQG, want dat is kennelijk te logisch, maar voor G 580 with EQ Technology.

Geen elektrische namen meer

Vreemde stap, zo lijkt het in eerste instantie, maar we begrijpen wel dat automerken worstelen met de naamgeving van hun elektrische modellen. In de beginjaren wil je de EV’s juist onderscheiden van de brandstofauto’s, maar nu er steeds meer EV’s komen, is een apart label niet meer nodig.

Want als er over een paar jaar helemaal geen benzine- en dieselmodellen meer zijn, maar alleen elektrische, dan kan een EQE gewoon E-Klasse heten, bijvoorbeeld. En G 580 with EQ Technology is dan een soort tussenvorm, waarschijnlijk.

Nou gaan we ervan uit dat ‘G 580 with EQ Technology’ niet volledig wordt uitgespeld op de achterklep van de elektrische G-Klasse, maar dat er gewoon G 580 staat. Je kan dus niet meer in een oogopslag zien met wat voor G je te maken hebt.

Elektrische Mercedes G-Klasse

Weten we überhaupt al iets over de G 580? Ja, dat-ie vier elektromotoren heeft, eentje voor elk wiel. Hoeveel vermogen het model heeft, is nog niet bekend, maar we doen een gok richting de 550 pk, want met een typeaanduiding als G 580 moet hij natuurlijk sterker zijn dan de G 500, die 449 pk levert.

De batterijcapaciteit van de G 580 zal minstens 100 kWh zijn, maar maak je desondanks geen illusies over de range, want die wordt waarschijnlijk beperkt door de ongunstige stroomlijn en het hoge gewicht van de Duitse ‘zeecontainer’.