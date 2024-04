Deel dit: Share App Mail Tweet

Video: test met 1.300 pk sterke BMW M4 gaat faliekant mis

MaximumPSI is de toepasselijke naam van de tuner die tijdens een rollenbanktest op pijnlijke wijze het maximum van zijn BMW M4 heeft gevonden. Het werd de flink getunede Duitser allemaal teveel waarna hij zichzelf op spectaculaire wijze vernietigde.

In een poging een dragracemonster te bouwen van de BMW M4, werd alles uit de kast getrokken, zo legt MaximumPSI uit. De standaard turbo van het inmiddels befaamde S58-motorblok is vervangen voor twee grotere Garrett-turbo’s.

Hevig getunede BMW M4

Ook de standaard intercooler volstond niet meer en dus zette MaximumPSI een slijptol in de voorbumper van de BMW M4, om zo plaats te maken voor een custom intercooler en andere luchtinlaat. Om het beoogde vermogen aan de kunnen, werd ook de rest van de aandrijflijn aangepakt.

Tijd om de potente BMW M4 te tunen. Er was enige haast bij, want al twee dagen later wilde MaximumPSI deelnemen aan een dragrace-evenement. Na enkele runs op de rollenbank noteerde de sportcoupé ruim 1.300 pk aan de wielen. Toen de tuner dat getal doormiddel van een lachgasinjectie nog iets verder wilde opkrikken, sloeg het noodlot toe.

S58-motor begeeft het op de rollenbank

Op dramatische wijze knalde het hart van de BMW M4 uit elkaar. Daarbij zijn allerlei pijnlijke (en duur klinkende) geluiden te horen. Het eindresultaat: een compleet geruïneerde motor. Beelden van de desastreuse rollenbanktest zie je hieronder.

Toch stopt het verhaal daar niet. Met man en macht is gewerkt om de BMW M4 weer op te lappen. Het team van MaximumPSI takelde het blok eruit om te zien wat er nog te redden viel en bestelde een bootlading aan nieuwe onderdelen. Wonder boven wonder weet de tuner een nieuw blok in elkaar te schroeven nog voor de aanvang van het dragrace-evenement.

Wereldse prestatie

Er was geen tijd meer om de gereïncarneerde BMW M4 opnieuw te testen op de rollenbank, waardoor een fantastisch resultaat tijdens de dragrace uitbleef. Desalniettemin is het al een wereldse prestatie dat MaximumPSI de flink gehavende BMW in zo’n korte tijd weer aan de praat kreeg.