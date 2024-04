Deel dit: Share App Mail Tweet

Deze Golf was nieuw geen succes, maar als occasion een topkeuze

Als pensionado ben je gelukkig nog fit en actief. Je trekt er graag op uit, maar in je volgende auto wil je wel een hogere instap. Ruimte doet er niet toe, want je bent toch altijd met z’n tweeën. Welke compacte occasion gaat het dan worden?

Het occasionaanbod is enorm. Bij een dealer, via Gaspedaal.nl en zelfs op Facebook, overal kun je betaalbare tweedehands auto’s vinden. Autovisie selecteert wekelijks de drie beste occasions in een segment.

Occasion voor 15.000 euro

Deze week gaan we op zoek naar een occasion voor maximaal 15.000 euro. Vind je de Volkswagen Golf Sportsvan niets? Bekijk dan de vergelijkbare Opel Mokka, die we eerder deze week hebben besproken, of de Renault Captur van afgelopen donderdag.

Volkswagen Golf Sportsvan (2014 – 2019)

Niet elke Volkswagen is een onverdeeld succes. De Golf Sportsvan is nooit populair geworden, terwijl er best veel voor is te zeggen. Deze is hoger en langer dan een normale Golf, maar is in karakter en rijeigenschappen vrijwel identiek.

Dat betekent een gemakkelijke bediening, fijne voorstoelen en een hoogwaardig comfort, ook op lange ritten. De prettig werkende DSG-automaat is nog een mooie aanvulling bij dat comfort. De Sportsvan zit ook vol met slimme vakken en dergelijke en heeft enorm veel ruimte, maar ach, wie heeft het nodig?

De geringe populariteit zorgt voor een prima aanbod bij een vast budget. Hier komen we uit op een donkergrijze 1.2 TSI ‘Highline’ (2017, 46.000 km) voor € 14.995 bij een autobedrijf in Ridderkerk.

Waar moet je op letten?

Technisch is deze occasion een Golf ‘7’, er zijn geen specifieke Sportsvan-euvels bekend. Bij de TSI-motoren komt het voor dat de motor op drie cilinders gaat lopen, vanwege een ‘doorgeslagen’ bougiekabel. Het is een kleinigheid, maar rij er vooral niet mee door!

Deze motor hebben ook vaak een wat hoger olieverbruik, dus regelmatig peilen en bijvullen is geboden. De overdrukklep van de turbo op de 1,2 TSI blijft wel eens hangen, de motor loopt dan onregelmatig, dat is ook een kleinigheid. De DSG-automaat raakt soms ontregeld, dat vraagt om een ‘reset’.