Uw Garage: Eriks MG ZR 160 moet snel zijn, maar vooral opvallen

Erik de Ruiter rijdt een wel heel opvallende MG ZR 160. “Je hebt heel veel bekijks met zo’n felgekleurde en bestickerde auto”, vertelt hij in deze aflevering van Uw Garage.

Het is zoals bij zovelen begonnen met The Fast and the Furious. “Die film vond ik zó mooi! Ik had dus al vroeg een showauto, een Honda CRX met luchtvering”, vertelt Erik de Ruiter. “Ik heb daarna wat andere auto’s gehad zonder opvallend uiterlijk, maar ik zocht wel altijd een snelle versie. Een Honda Prelude met een mooie VTEC-motor en een Suzuki Swift GTi bijvoorbeeld.”

Een MG ZR 160 als blitse bolide

“Deze MG heb ik nu vier jaar”, legt De Ruiter uit. “Deze auto in de gele kleur en met de stickers erop sprak me gelijk aan. En dan ga je kijken. Deze stond vlak bij Soest. Het was de eerste waar ik op af ging, maar er staan er dan ook niet veel te koop. De minder sterke versies zie je wat vaker, maar daar gaat mijn interesse niet naar uit.”

“De kilometerstand was echt laag, 47.000 kilometer, en de staat was ook prima. Toen ik ermee op pad ging, voelde het gelijk goed en hij ging prima van zijn plek. Ik zocht een lichte auto, voor het fijne rijden en voor de wegenbelasting op lpg; ik wilde geen klasse hoger uitkomen en dat lukte met deze MG.”

Auto pimpen

“Best leuk hoor; je ziet veel mensen fotograferen. Hij is iets verlaagd, er zitten andere veren en banden onder en hij rijdt als een kart. Toen de middendemper slecht werd, heb ik er een rvs uitlaat onder gezet die ik via de Rover-MG-club kon kopen. Origineel zitten er geen stickers op, toen ik ‘m kocht al wel, maar het MG-logo en de X Power-stickers heb ik er zelf op geplakt.”