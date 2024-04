Deel dit: Share App Mail Tweet

Waarom de Lotus Exige niet voor egoïsten is | Sjoerds Weetjes 395

Wie ooit het genoegen heeft gehad in een Lotus Exige van de eerste generatie te mogen rijden, spreekt wellicht van een uiterst racy rijervaring. Maar weet je dat Lotus de Exige nog extremer wilde maken? De fabrikant zelf nam uiteindelijk het besluit om dat niet te doen. Hoe dat zit, legt Sjoerd van Bilsen je uit in deze aflevering van Sjoerds Weetjes.

De allereerste generatie Exige staat inmiddels te boek als Exige S1, maar dat is niet zijn officiele naam. Omdat de Engelse fabrikant van tot voor kort lichte sportwagens na de eerste editie nog twee generaties uitbracht, heet het hier getoonde exemplaar in de volksmond Exige S1. Hij verscheen begin deze eeuw, maar de basis werd al aan het einde van de vorige eeuw gelegd. Lotus moest een nieuw model voor een autotentoonstelling hebben en zo ontstond het idee van de Exige.

Sjoerds Weetjes-aflevering over de Lotus Exige

Waar de naam vandaan komt, legt Sjoerd je in deze aflevering van Sjoerds Weetjes uit. Ook geeft hij aan hoe de Exige is opgebouwd en waar de basis vandaan komt. Hij bespreekt tevens alle bijzondere details van de straatlegale racewagen in miniatuur-lichtgewicht formaat. Sjoerd legt je tevens uit wat voor bizar idee Lotus voor de Exige in gedachte had. Het was een brainwave die uiteindelijk niet is doorgevoerd en als je hoort waarom niet, ben je blij.

