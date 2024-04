Deel dit: Share App Mail Tweet

Stijlvolle hatchback van Mercedes-Benz is nu betaalbare occasion

Mercedes-Benz is een merk met status. De Mercedes-Benz A-klasse fungeert als instapper met een basisprijs van net geen 41.000 euro. Wie voor minder geld toch met de befaamde ster op de neus wil pronken, moet op zoek naar een occasion.

Eind jaren negentig kwam de eerste generatie Mercedes-Benz A-klasse op de markt. Met een beetje geluk is dat model uit je geheugen gewist, want het was bepaald niet moeders mooiste. Vanaf 2012 sloeg het merk een ander pad in met de stijlvollere, derde generatie van de hatchback. Daarmee moest een jongere doelgroep worden aangesproken. Het is dan ook die A-klasse – modelcode W176 – waar we ons op focussen. Deze generatie combineert goede looks met een inmiddels behapbaar prijskaartje.

Mercedes-Benz A-klasse: stijlvol, maar krap

De occasion is een stijlvolle verschijning waarmee je ook nu nog prima voor de dag kunt komen. Wel lever je een beetje in op gebruiksgemak. De compacte hatchback is namelijk niet de meest praktische tweedehands auto denkbaar.

Door de vorm van de korte achterportieren is de toegang richting de achterbank vrij krap. Iets om over na te denken als je met enige regelmaat je kleine dreumes in een kinderzitje moet takelen. Het wordt pas echt proppen als je ook een flinke buggy mee wil nemen. De bagageruimte heeft een inhoud van 341 tot maximaal 1.157 liter.

Veel features in de Duitse occasion

Als je eenmaal zelf hebt plaatsgenomen, zit je overigens wel erg lekker. Op het dashboard prijken ronde ventilatieroosters en een – inmiddels ietwat verouderd – infotainmentscherm. “De comfort- of sportstoelen zijn naar wens elektrisch verstel- en verwarmbaar en bekleed met stof, kunstleer, echt leer of een combinatie van leer en alcantara. Ook parkeerhulp, sfeerverlichting en Harman-Kardon audio zijn leverbaar”, zo schreven we eerder in de uitgebreide koopwijzer over de occasion.

“Ondanks de fraaie uitstraling zijn de materialen in het interieur van de occasion niet allemaal van topkwaliteit. Sommige eigenaren melden rammel- en kraakgeluiden vanuit het dashboard en de middenconsole. Desondanks is het (nog altijd) goed toeven in de hatchback.”

De verschillende motoren van de Mercedes-Benz A-klasse (W176)

De derde generatie A-klasse kent verschillende motoren. Hieronder een tabel met de verschillende uitvoeringen en het daarbijbehorende vermogen. Na de facelift wijzigde ‘CDI’ bij de dieselmodellen in simpelweg ‘d’. Daarnaast is de Mercedes-Benz A-klasse met zowel een handgeschakelde zesbak als een zeventraps automaat met dubbele koppeling leverbaar.

Uitvoering Motor Brandstof Vermogen A 160 1,6-liter viercil. Benzine 102 pk A 180 1,6-liter viercil. Benzine 122 pk A 200 1,6-liter viercil. Benzine 156 pk A 250 2,0-liter viercil. Benzine 211 pk A 45 AMG 2,0-liter viercil. Benzine 360 pk A 160 CDI 1,5-liter viercil. Diesel 90 pk A 180 CDI 1,5-liter viercil. Diesel 109 pk A 200 CDI 1,8-liter viercil. Diesel 136 pk A 220 CDI 2,1-liter viercil. Diesel 170 pk

Mercedes-Benz A-klasse als betaalbare occasion

Op verkoopsite Gaspedaal.nl beginnen prijzen bij zo’n 9.000 euro. We hebben het dan over de benzine-uitvoeringen, aangezien jullie diesels niet meer interessant vinden.

“Met de spaarzame, maar trage instapmotoren is de Mercedes-Benz A-klasse meer show dan go. Vanaf de 156 pk-variant zijn de prestaties beter in balans met de uitstraling”, oordeelden we eerder in de koopwijzer. Prijzen van de A 200 als occasion beginnen bij iets meer dan 12.000 euro.