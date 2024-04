Deel dit: Share App Mail Tweet

Elektrische auto blijkt zeer populair in 2024, maar niet bij jou

In het eerste kwartaal van dit jaar blijkt de EV-verkoop met bijna 20 procent te zijn gestegen ten opzichte van dezelfde periode in 2023. De elektrische auto wint daarmee aan populariteit, maar niet bij jou als particulier, zo blijkt uit cijfers van de Bovag, RAI Vereniging en RDC.

De brancheverenigingen verzamelen kentekenregistraties van nieuwe auto’s. In de maand maart zijn er 37.119 nieuwe auto’s op kenteken gezet, waarvan 13.051 met een volledig elektrische aandrijflijn. Vergelijken we dat met maart 2023, dan zien we een lichte daling van 1,1 procent. In het grotere plaatje stijgt de EV echter in populariteit. Dit jaar zijn tot nu toe 101.849, waarvan ruim 30.000 volledig elektrisch is. Dat is 19,7 procent meer dan een jaar eerder.

Elektrische auto’s verkocht

Het klinkt daarmee alsof steeds meer mensen overstag zijn en een EV kopen, maar het ligt iets genuanceerder. Volgens Bovag Autodealers-voorzitter Bert de Kroon is het voornamelijk de zakelijke markt die de verkoop van elektrische auto’s stuwt. Er wordt dus niet gewacht tot de overheid met nieuwe wet- en regelgeving komt.

“Grote bedrijven zijn minder afhankelijk van fiscale stimulering. Maar wanneer we kijken naar het aandeel van de particuliere markt, zien we dat het aantal consumenten dat een nieuwe EV koopt ver achterblijft op de zakelijke markt”, legt De Kroon uit. Wel kunnen particulieren ook dit jaar weer vissen uit een een subsidiepot om een deel van hun elektrische auto te bekostigen, al loopt het nog niet storm.

Brandstofsoort Aantal registraties

maart 2024 Marktaandeel

maart 2024 1. Hybride 15.406 registraties 41,5% marktaandeel 2. Volledig elektrisch 13.051 registraties 35,2% marktaandeel 3. Benzine 7.991 registraties 21,5% marktaandeel 4. Diesel 415 registraties 1,1% marktaandeel 5. Lpg 256 registraties 0,7% marktaandeel Cijfers van maart 2024.

Het aantal auto’s op ons wegennet is de afgelopen jaren flink gestegen. Momenteel rijden volgens cijfers van de Bovag 9,47 miljoen auto’s rond in Nederland. Daarvan hebben inmiddels bijna een half miljoen auto’s een volledig elektrische aandrijflijn, wat neerkomt op zo’n 5,2 procent van het totaal.