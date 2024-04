Deel dit: Share App Mail Tweet

Verstappen neemt wraak met dominante zege in Grote Prijs Japan

Max Verstappen heeft revanche genomen voor zijn mislukte optreden twee weken geleden in de Grote Prijs van Australië. De drievoudig wereldkampioen won ouderwets overtuigend de Grote Prijs van Japan. Het was al zijn 57e zege in een Formule 1-race. De coureur van Red Bull verstevigde met zijn derde overwinning van dit jaar de leiding in het kampioenschap.

Sergio Pérez maakte er dubbel succes voor Red Bull van door als tweede te finishen. Hij arriveerde twaalf seconden na Verstappen. Carlos Sainz, twee weken terug de winnaar in Australië, reed op het circuit van Suzuka naar de derde plaats in zijn Ferrari.

Verstappen viel in Melbourne al vroeg in de wedstrijd uit met een remprobleem. Er kwam een einde aan een serie van 43 races zonder uitvalbeurt. Deze tegenslag zinde de Nederlander niet en in Japan wilde hij de zaken recht zetten.

Rode vlag

Dat lukte, ook al ging het in de eerste ronde op het circuit van Suzuka al mis en zwaaide de wedstrijdleiding met de rode vlag na een crash tussen Daniel Ricciardo (Visa Cash App RB) en Alexander Albon (Williams). Beide coureurs stapten ongedeerd uit hun verwrongen auto’s, maar het herstellen van de bandenstapel duurde lang.

Bij de herstart was Verstappen goed weg vanaf poleposition. De Limburger dook als eerste de bocht in en hield teamgenoot Pérez keurig achter zich. De Limburger raakte na zijn eerste pitstop even de leiding kwijt aan Charles Leclerc. De coureur van Ferrari koos voor een andere strategie met maar één pitstop, terwijl alle andere rijders twee keer van banden wisselden.

Voorsprong

Verstappen achterhaalde de Monegask al snel en nam na 21 van de 53 ronden de leiding weer over. Daarna kon hij rustig zijn voorsprong uitbouwen. Achter hem rukte Pérez, die na zijn eerste pitstop een paar posities had ingeleverd, makkelijk weer op naar de tweede plaats.

Ook na de tweede bandenwissel moest Verstappen even de leiding afstaan. Dit keer nam Carlos Sainz de koppositie over, maar de Spanjaard van Ferrari kon niet lang doorrijden op zijn versleten banden en viel terug na zijn tweede pitstop.

In de slotfase was alleen de strijd om de derde plaats nog spannend. Lando Norris van McLaren bleek niet in staat de Ferrari’s van Sainz en Leclerc bij te houden. Verstappen bereikte nog een nieuwe mijlpaal tegen het einde van de race. Hij heeft nu meer dan 3000 ronden aan de leiding gereden in de Formule 1.

ANP