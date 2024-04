Deel dit: Share App Mail Tweet

Grote Prijs van Japan stilgelegd na zware crash in eerste ronde

De Grote Prijs van Japan in de Formule 1 is al in de eerste ronde stilgelegd. Daniel Ricciardo (Visa Cash App RB) en Alexander Albon (Williams) kwamen vlak na de start met elkaar in aanraking en vlogen op hoge snelheid de bandenstapel in. Beide coureurs stapten ongedeerd uit hun verwrongen auto’s, maar de wedstrijdleiding liet wel de rode vlag wapperen.

Drievoudig wereldkampioen Max Verstappen begon de race vanaf poleposition. De coureur van Red Bull wist de eerste ronde door te komen als leider, met teamgenoot Sergio Pérez in zijn kielzog. Alle coureurs moesten na het incident terug de pitstraat in. Ze wachten daar op het moment dat de bandenstapel op het circuit van Suzuka is hersteld. Dan volgt een nieuwe start vanaf de grid.

Ricciardo startte vanaf de elfde plek en hij tikte de achteropkomende Albon, die als veertiende was begonnen, aan. Beide coureurs verloren de controle over hun auto. Voor Ricciardo is de uitvalbeurt een forse tegenvaller. De Australiër staat onder druk bij RB, waar de Japanner Yuki Tsunoda hem voortdurend aftroeft. Er gaan al geruchten dat Ricciardo lopende het seizoen zijn plek bij het zusterteam van Red Bull al zal moeten afstaan.

Williams zal evenmin blij zijn met de crash van Albon. Het Britse team heeft geen reservechassis tot zijn beschikking en moet dus hopen dat de ‘vloer’ van de auto te herstellen is.

ANP