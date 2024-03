Deel dit: Share App Mail Tweet

Deze Toyota is exclusiever dan een Ferrari | Sjoerds Weetjes 393

In een poging de verkoop een extra impuls te geven, kwam Toyota met een tweede variant van de 2000GT. Maar nog voordat de sportcoupé productierijp was, trok de Japanse autobouwer al de stekker uit het hele project.

Ook de 2000GT moest eraan geloven. Hoe Toyota zijn eerste supercar ontwikkelde en uitbracht, hoor je in deze aflevering van Sjoerds Weetjes.

De Toyota 2000GT

Voor de huidige GR Supra en de eerder daarvoor gelanceerde GT86 legde Toyota een link met de 2000GT. Voor het ontwerp van de GR Supra keken de ontwerpers met een schuin oog naar de eerste supercar van het concern. De lange neus, de zitpositie tegen de achteras en het golvende dak delen de twee coupés met elkaar. Dat geldt bovendien voor het motorconcept. Beide auto’s beschikken over een zes-in-lijn motor, die de aandrijfkrachten via de achterwielen op de weg brengen. En wanneer je de GR Supra op je netvlies tovert en de 2000GT ziet, die je eveneens dat de proporties akelig dicht bij elkaar in de buurt liggen.

Die Toyota GR Supra kom je nog wel tegen in het Nederlandse straatbeeld. Dat geldt absoluut niet voor de 2000GT. Niet alleen vanwege zijn beperkte productievolume, ook vanwege de lage verkoopaantallen buiten Japan én de Verenigde Staten. In deze aflevering van Sjoerds Weetjes toont Sjoerd je twee exemplaren. Aan de hand van die zeldzame types vertelt hij je alle belangrijke details over de sportwagen.

In de video hoor je nog veel weetjes, maar ook zaken die de doorgewinterde Toyota-liefhebber niet weet. Mocht je meer willen weten over de GR Supra, kijk dan ook aflevering 176.