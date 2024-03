Deel dit: Share App Mail Tweet

Branko’s NSU stond 10 jaar stil, toch reed hij met caravan naar Kroatië

Branko Hoveling rijdt graag in deze NSU over Italiaanse bergweggetjes. Toch is het misschien geen blijvertje.

Van huis uit heb de klassiekerhobby niet meegekregen. Muziek was mijn ding; ik was dj en bezig met geluid, muziek en evenementen. Maar ik maakte van mijn hobby mijn werk en de mensen die ik als collega kreeg, konden nergens anders over praten.

Wankelmotor

Ik zocht een andere hobby, nieuwe mensen om me heen. Ik ben liefhebber van techniek, hou van bijzondere dingen en ik had wel iets met auto’s. Zo kwam er een Mazda 818 en daarna al snel een RX-7. Daar zat een wankelmotor in. Ik ben me daar toen in gaan verdiepen. Mijn oom, met wie ik een sleutelruimte deel, zei dat ik eens een NSU Ro 80 moest rijden, de ‘oer-wankelauto.’

NSU Ro 80

Er is een specialist in Nederland. Daar ben heen gegaan en voor ik het wist was ik eigenaar van een NSU Ro 80. Die eerste, een zilveren, kocht ik in 2018. Hij was verrassend gewoon om te rijden, het kan prima een dagelijkse auto zijn. Het rijden maakt me heel rustig, je zweeft over de weg, het is een soort laagvliegen. Het is het beste van twee werelden; je kan er heel rustig mee rijden op lage toeren, maar flink toeren maken en doorjagen gaat ook prima. En je moet af en toe tegen de toerenbegrenzer aan rijden om de boel even schoon te branden. Rijdend houden is niet moeilijk: die specialist heeft alle kennis, een groot magazijn en maakt upgrades om de tekortkomingen van de auto op te vangen.

Het beviel me prima, ik ging steeds meer in de NSU Ro 80 rijden en ben er zelfs mee naar Kroatië geweest met een caravan erachter. Ik had hem toen net en had er alle vertrouwen in. Het enige lastige was de temperatuurhuishouding. Je moet er constant rekening mee houden dat de motor vrij snel warmdraait. Op de terugweg over de Brennerpas moest ik af en toe stoppen om koelwater bij te vullen; dat gooide hij eruit.

Het warmdraaien komt door de hoge olietemperatuur. Ik heb later de radiateur van de NSU laten reviseren, maar dat was niet afdoende. Een extra oliekoeler kan helpen. Een ander nadeel, zeker op zo’n reis, is het verbruik. De auto op deze pagina’s stond al te koop toen ik die eerste kocht, maar deze loopt op gas en dat is toch nét iets beter te doen.

De vorige was het faceliftmodel, en deze eerste versie vind ik mooier. De achterlichten zijn anders, en het plaatwerk verschilt ook iets. Deze heb ik sinds 2020. De NSU heeft een plekje hier en daar dat bijgetipt is en er is wel eens een deel gespoten. Maar hij roest niet, de hele bodem zit nog in de fabrieksafwerking en hij is grotendeels origineel. En hij mag een schram hebben op deze leeftijd, toch? Zo’n auto vertelt een verhaal. Ik moest eerst wennen aan de witte lak, vond het niet echt mooi, maar nu vind ik het een heel klassieke kleur.