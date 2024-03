Deel dit: Share App Mail Tweet

Dit is hoe en wanneer je jouw autobanden oppompt

Je autobanden oppompen klinkt als een doodeenvoudig klusje en dat is het ook. Maar je moet – zeker als het nog nooit hebt gedaan – wel even weten hoe het werkt. Dat leggen we je in dit artikel uit.

Ook als er geen spijker of schroef in je band steekt, kan er lucht uit je banden ontsnappen. Dit gebeurt bijvoorbeeld via een poreus ventiel of een roestige velgrand. Een te lage bandenspanning kan extra slijtage en een hoger brandstofverbruik tot gevolg hebben en kan zelfs de rij-eigenschappen van je auto veranderen.

Waar vind ik welke bandenspanning mijn auto nodig heeft?

Het is dan ook van belang om je autobanden op de juiste spanning te houden. De autofabrikant geeft aan welke druk standaard banden nodig hebben. Dit is terug te vinden in het instructieboekje, maar staat vaak ook op een sticker aan de binnenkant van de (bestuurders)deur of achter het tankklepje.

Ga je op vakantie met een zwaar beladen auto, dan adviseert de fabrikant vaak een iets hogere bandenspanning om te compenseren voor het extra gewicht. Ook winterbanden moeten bij lage temperaturen over het algemeen een tik harder worden opgepompt dan zomerbanden.

Zo pomp je autobanden op

Het wordt aangeraden je bandenspanning maandelijks te controleren (ook voor de apk). Dit kan eenvoudig bij een tankstation (of andere plek) met een bandenpomp. Draai het ventieldopje eraf en houd het uiteinde van de bandenpomp recht op het ventiel. Nog voordat je meer lucht in de banden pompt, is de huidige bandenspanning af te lezen.

Veel tankstations hebben een simpel luchtpompsysteem met een knijphendel en daaraan een analoge meter. Zet je het mondstuk van de pomp op het ventiel van je autoband, dan laat de naald zien hoeveel luchtdruk in de band zit. Door in de hendel te knijpen, wordt er lucht bij gepompt. Tijdens het pompen laat de naald niet altijd een correcte waarde zien. Pomp dus niet te lang aan een stuk, maar knijp de hendel telkens slechts enkele tellen in en kijk tussendoor waar de naald staat.

Ander type bandenpomp

Andere tankstations hebben een iets geavanceerdere bandenpomp. Vaak is het zo dat je hier wat muntgeld in moet gooien om hem te kunnen gebruiken. De werking ervan is echter vrij eenvoudig. Het apparaat bevat een scherm en daarop geef je de gewenste bandenspanning op.

Wanneer je de pomp (op dezelfde manier als bij de analoge pomp) op het ventiel plaatst, begint het apparaat automatisch lucht te pompen in je autoband. Als de opgegeven bandenspanning wordt bereikt, stopt de machine vanzelf en hoor je een pieptoon. Ventieldopje er weer op en je bent klaar voor de volgende band.