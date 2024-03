Deel dit: Share App Mail Tweet

Deze ruime Duitse gezinsauto koop je voor 10.000 euro

Niks hoog zitten in zo’n SUV! Je wilt gewoon een fijn rijdende, lage auto. In je gezinsauto heb je wel vaak behoefte aan ruimte. Daarom valt je keuze gewoon op een middenklasse stationwagen. Je doet niet aan ‘vreemde merken’, je wilt gewoon, vertrouwd, Europees. Deze gezinsauto is een goede optie.

Het occasionsaanbod is enorm. Bij een dealer, via Gaspedaal.nl en zelfs op Facebook, overal kun je tweedehands auto’s vinden. Autovisie selecteert wekelijks de drie beste occasions in een segment.

Occasion voor 10.000 euro

Deze week gaan we op zoek naar een ruime gezinsauto voor maximaal 10.000 euro. Vind je de Volkswagen Golf niets? Bekijk dan op de occasions die we dinsdag en donderdag hebben uitgelicht.

Volkswagen Golf ‘VI’ Variant (2009 – 2013)

Al reed je nooit eerder in een Golf: stap in, rij weg en het voelt meteen vertrouwd. Hij is daarbij mooi stil en comfortabel, zit goed en stuurt prima. De bediening is logisch. Bij een stationcar telt de bagageruimte zwaar. Met minimaal 505 liter is die vergelijkbaar met de andere merken. Een 1,4 is ruimschoots sterk genoeg. Bij geringe belasting schakelt die cilinders uit, maar veel bestuurders merken dat niet eens.

Het scheelt wel in het verbruik, dat met gemak op 1 op 14 uitkomt. Er staat een enorm aanbod occasions in het land. Een mooi voorbeeld is de rijk uitgeruste, zwarte 1,4 TSi (2012, 122.000 km) die voor 9.999 euro wordt aangeboden door een autobedrijf in Apeldoorn. Deze occasion is inmiddels verkocht.

Hier moet je op letten bij de occasion

Bij de 1,2 en 1,4 liter motoren komt het voor dat er een bougiekabel ‘doorslaat’, waardoor de motor op drie cilinders gaat lopen. Nieuw kabelt lost het op, maar dat kan wel 4x terugkomen. De TSi-motoren verbruiken vaak wat meer olie dan gemiddeld. Hou de onderhoudsinterval strikt aan en af en toe peilen en indien nodig bijvullen is zeer aanbevolen, het behoud van de motor! Bij hoge kilometerstanden slijt de coating van de cilinders door, dat wordt een motorrevisie. Lastig, de benzinepomp ìn de tank gaat wel eens stuk.