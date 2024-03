Deel dit: Share App Mail Tweet

Nederlandse sportwagen koop je voor minder dan 15.000 euro

Autovisie is altijd op zoek naar occasions voor de liefhebber en spit daarom de lijsten van verkoopsite Gaspedaal.nl door. Ditmaal vonden we een Nederlandse sportwagen die je voor minder dan 15.000 euro kunt kopen: een Burton.

Burton is geen traditionele autofabrikant die alle onderdelen zelf maakt, het gebruikt als basis namelijk klassieke Citroën 2CV’s. Het merk bestaat nog steeds, je kunt dus zelfs nog nieuwe Burtons kopen.

Nederlandse sportwagen

Daarmee is het direct de goedkoopste Nederlandse sportwagen die je als occasion kan kopen, omdat Donkervoort en Spyker veel duurder zijn.

Een Burton is in de basis dus een Citroën 2CV. Daarom heeft deze occasion heeft de 602cc benzinemotor die goed is voor zo’n 29 pk. Onderhuids blijft het dus gewoon een eend. Een echte sportwagen kunnen we het dus niet noemen, al ziet de cabrio er wel sportief uit en weegt dit model slechts 620 kilogram (massa rijklaar).

De occasion komt uit 1984 en is dus wegenbelastingvrij. Volgens de kilometerteller heeft het model 17.263 kilometer ervaring en op de foto’s ziet de Nederlandse auto er ook nog goed uit. Overigens rijdt dit exemplaar niet al vanaf 1984 als Burton rond. Wanneer hij exact is omgebouwd vertelt de advertentie niet, maar Burton bouwt pas auto’s sinds 2000.

De gevonden occasion

Met simpele techniek, een leuk design en een open dak is het een leuke sportwagen om op zomerse dagen leuke routes te rijden. Daarbij is de auto niet duur, zowel in aanschaf als terugkerende (verzekering en onderhoud) kosten. De gevonden occasion wordt aangeboden voor 14.900 euro.

Wil je alles weten over de techniek van deze Burton? Bekijk dan de koopwijzer van de Citroën 2CV. Zie ook de video van Chris die een V6 in zijn 2CV legde.