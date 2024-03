Deel dit: Share App Mail Tweet

Duurtest Renault Megane: alle plus- en minpunten

We hebben naar spanning gezocht met de Renault Megane E-Tech en die deels gevonden. We zwaaien na zes maanden onze duurtester uit.

De afgelopen zes maanden hebben we de spreekwoordelijke multimeter aan de Renault Megane E-Tech gehangen om stroom, spanning en weerstand te checken. We hebben hem ingeleverd met 13.425 kilometer op de teller en twee verbruiksscores gerealiseerd.

Renault Megane E-Tech

De eerste helft van de periode reden we de Renault Megane E-Tech op zomerbanden in aangename temperaturen en dat resulteerde in 16,8 kWh/100 km. Goed voor een praktijkverbruik van 357 kilometer uit zijn 60 kWh-batterij. Na de winterbandenwissel en koudere condities startte een nieuwe meting en nam de consumptie flink toe.

De Renault Megane kwam toen uit op 20,6 kWh/100 km en dat correspondeert met 294 kilometer aan reële range. En dan was de winter nog mild, waardoor de conclusie gerechtvaardigd is dat de Megane tussen de 250 en 360 kilometer aan bereik haalt in de praktijk. Een flinke, maar gebruikelijke afwijking van de 450 kilometer WLTP-opgave.

Hoe we voor de rest de Renault Megane E-Tech hebben ervaren de afgelopen zes maanden, zie je in de video.