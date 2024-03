Deel dit: Share App Mail Tweet

De Volkswagen Up is terug! En je kunt hem omver duwen…

De productie van de compacte Volkswagen Up is al een half jaar geleden gestopt, maar toch kun je bij onze oosterburen nog gloednieuwe exemplaren kopen. Het Duitse bedrijf Geparda bouwt ze gewoon door, met één raar verschil…

De Volkswagen Up heeft het lang volgehouden op de markt, twaalf jaar. Het a-segmentertje was er ooit vanaf 8.000 euro, maar kostte op het laatst 18.000 euro. Voor fabrikanten is het simpelweg niet meer mogelijk om goedkope hatchbackjes aan te bieden. Daarvoor zijn de emissie- en veiligheidseisen te streng geworden.

Volkswagen Up voor jongeren

De Geparda neemt het stokje dan ook niet over van de Up. Hij bedient een totaal andere markt, die van de jonge bestuurders. In Duitsland mag je op je zestiende al de weg op, met een zogeheten L5e-voertuig, een gemotoriseerde driewieler.

Nou is de Geparda officieel geen driewieler, maar zo wordt-ie door de wetgevers wel gezien. Als je goed naar de achterkant van het gekke Volkswagentje kijkt, zie je dat de achterwielen heel dicht bij elkaar zijn gezet.

Mensen die vaak in Duitsland komen, hebben vast weleens een L5e-voertuig op de openbare weg zien rijden, in de vorm van een Fiat 500 met dichtgemaakte wielkasten achter en de achterbanden midden onder de auto.

Topsnelheid van 111 km/h

In Nederland bestaan ook ‘auto’s’ voor jonge bestuurders, zoals de elektrische Citroën Ami en Opel Rocks Electric, maar die zijn begrensd op 45 km/h. De Geparda heeft een top van maar liefst 111 km/h. Hij wordt aangedreven door een 1.0 MPi-motor, die is teruggeschroefd tot 20 pk.

(Afbeelding: Geparda) (Afbeelding: Geparda) (Afbeelding: Geparda)

(Afbeelding: Geparda) (Afbeelding: Geparda) (Afbeelding: Geparda)

Als zestienjarige moet je wel overweg kunnen met een transmissie, want de Geparda houdt gewoon de handgeschakelde vijfbak van de Volkswagen Up. Het wagentje weegt 908 kilo en is onderhuids aangepast om ervoor te zorgen dat de koets in evenwicht blijft, met onder meer een nieuwe stabilistor aan de voorkant.

Prijs van de Geparda

Goedkoop is de Geparda overigens niet. Je moet als jongere, of als ouder, ongeveer 20.000 euro op zak hebben om er een te kunnen kopen. Een Opel Rocks Electric is zeker minder auto, maar kost dan ook een stuk minder: 8.699 euro.