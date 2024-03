Deel dit: Share App Mail Tweet

Verkeerde persoon rijdt elektrische Ford Explorer de wereld rond

De Amerikaanse Lexie Alford heeft een nieuw record op haar naam geschreven. De vijfentwintigjarige Youtuber is de eerste persoon die met een elektrische auto de wereld is rondgereden. Maar wat ons betreft had heel iemand anders dat moeten doen met de Ford Explorer.

We noemen Lexie Alford een Youtuber, maar eigenlijk heeft ze heeft meer volgers op Instagram (1,2 miljoen), dan op Youtube (500.000). Ze is de jongste persoon ooit die alle landen ter wereld heeft bezocht. Dat zijn er 196. Alford was eenentwintig toen ze het laatste land van haar lijstje vinkte.

Wereldreis met Ford Explorer

Ford vond het daarom een goed idee om haar op pad te sturen met de nieuwe Explorer, een volledig elektrische SUV op Volkswagen MEB-basis. Alford vertrok uit Nice, doorkruiste zevenentwintig landen op haar reis rond de wereld en legde meer dan 30.000 kilometer af.

We zijn benieuwd hoeveel ondersteuning Alford onderweg van Ford kreeg. Reed er een brandstofauto achter haar aan met een mobiele accu aan boord? Want Ford schrijft zelf over stroomstoringen in Afrika en het gebrek aan laadinfrastructuur in de Atacama-woestijn.

Had Wiebe Wakker gekozen

Hoe dan ook, onze teleurstelling… Want Ford had een veel beter iemand kunnen uitnodigen voor deze recordrun met de Explorer: Wiebe Wakker. De Nederlander is eveneens recordhouder, maar dan voor de langste rit met een elektrische auto ooit: 95.000 kilometer, van Nederland, via een omweg, naar Australië.

En hij deed het helemaal alleen, in een omgebouwde Volkswagen Golf, met geen al te beste elektrische range. Nou was Wakker wel iets langer onderweg dan Alford, die haar klus binnen een paar maanden klaarde. Hij bleef meer dan duizend dagen weg. Meer dan drie jaar dus.

Drie versies Explorer

De Ford Explorer is er als achterwielaandrijver met 52 of 77 kWh-batterij. Die eerste versie heeft 170 pk, die tweede 286 pk. Dan is-ie er ook nog met vierwielaandrijving, 340 pk en een 79 kWh-batterij. Het model met de grootste range komt 602 kilometer ver.