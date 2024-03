Deel dit: Share App Mail Tweet

Oeps! Fisker gaf auto’s per ongeluk gratis weg

Dat was weliswaar niet de bedoeling, maar door een slechte administratie is dat wel wat er is gebeurd. Fisker was miljoenen dollars aan betalingen van klanten kwijt en vergat in een aantal gevallen zelfs om aankoopbedragen te innen.

Het gaat niet best met Fisker. De start-up van de Deense autodesigner Henrik Fisker heeft financiële problemen en moet daarom personeel ontslaan en de productie van zijn enige model, de Ocean, tijdelijk stilleggen.

Geen samenwerking met Nissan

Een grote fabrikant, naar verluidt Nissan, zou interesse hebben gehad in een samenwerking, maar de gesprekken daarover zijn afgeketst. Om de verkopen van de Ocean aan te zwengelen, heeft Fisker in Amerika zelfs besloten om de prijs met 14.000 dollar te verlagen.

Financiële wanorde bij Fisker

En nu dit… Fisker had zijn administratie niet op orde en kon daardoor miljoenen aan betalingen niet vinden. Ook was het door de chaos in een aantal gevallen zelfs vergeten om geld te innen van kopers, die hun Ocean in eerste instantie dus gratis hebben gekregen.

Om de boel weer recht te trekken, is Fisker in december een interne audit gestart, die maanden heeft geduurd, zo bericht de website TechCrunch, die zich daarbij baseert op getuigenverklaringen. Het is Fisker gelukt om de meeste betalingen terug te vinden. Ook heeft de fabrikant aan verschillende klanten nieuwe betalingen gevraagd, omdat eerdere nooit waren geïnd.

Fisker heeft nog steeds geen jaarverslag gepubliceerd over 2023. De reden zou zijn dat de administratie bij het bedrijf zo’n janboel is, dat het bijna onmogelijk is om te zeggen hoeveel omzet er nou werkelijk is gegenereerd.

Op randje faillissement

Fisker balanceert op het randje van het faillissement en is deze week zelfs van de beurs in New York gehaald omdat de aandelen zo gekelderd zijn, van 6,50 dollar eind vorig jaar naar 9 cent nu.

De EV-producent heeft overigens toegegeven dat het de financiën niet op orde had. Er was te weinig gekwalificeerd personeel, zo luidt de verklaring voor de wanorde.