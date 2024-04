Deel dit: Share App Mail Tweet

Zo beëindigde Rolls-Royce plots het verbod op deze deuren | Sjoerds Weetjes 394

Het is inmiddels een handelskenmerk van Rolls-Royce, maar het was ook de prestigieuze Engelse autobouwer die de coachdoors nieuw leven inblies. Het was zelfs op dat moment niet eens volkomen legaal. Hoe dat zit, wordt uitgelegd in een nieuwe aflevering van Sjoerds Weetjes.

Op 1 januari 2003 introduceerde Rolls-Royce voor de zevende maal een model onder de naam Phantom. Een van de opvallende kenmerken van de limousine waren de achterste deuren, want die scharnierden aan de achterzijde. De later geïntroduceerde Phantom Drophead Coupé en daarna gepresenteerde Phantom Coupé kreeg die deurconstructie zelfs als voorportieren. Inmiddels weten we niet beter.

Deuren van Rolls-Royce

Maar toen Rolls-Royce voor het deurconcept koos, was het nog niet legaal. Er was zelfs officieel een verbod, maar de Engelsen wisten dat verbod te omzeilen. Sjoerd legt uit hoe dat kon. Hij geeft tevens aan, waarom ook Opel met een deursysteem kon komen. Hij laat bovendien zien, waarom eerdere modellen ook in tegengestelde richting te openen deuren had, maar buiten het verbod vielen. Ook wordt in de video uitgelegd waarom er een verbod werd ingevoerd.

In deze aflevering staat niet specifiek de Rolls-Royce Phantom VII of zijn nazaten centraal. Hij belicht het deurconcept in het algemeen. Sjoerd legde al eerder de focus op een specifiek onderwerp, zoals AdBlue voor dieselauto’s. In de afspeellijst van Sjoerds Weetjes zie je uiteenlopende onderwerpen. Wil je echter weten hoe de Rolls-Royce Phantom VII tot stand kwam, bekijk dan de eerdere aflevering van Sjoerds Weetjes.