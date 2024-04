Deel dit: Share App Mail Tweet

Dit is de daadwerkelijke actieradius van de Mercedes EQB

Elektrische auto’s verbruiken doorgaans meer dan de fabrikanten opgeven. Het resultaat is een minder goede actieradius dan je wellicht verwacht. Ditmaal testen we het rijbereik van de Mercedes EQB.

Het verschil in de opgegeven WLTP-range en daadwerkelijke actieradius is bij sommige auto’s groot. Om deze reden test Autovisie het echte gemiddelde rijbereik in praktijk met airco en radio aan. Zo weet jij beter hoe ver je echt met een EV komt.

Mercedes EQB

Autovisie rijdt de Mercedes EQB als 250+. Dit betekent dat er een 190 pk elektromotor op de vooras ligt. De motor is gekoppeld aan een accupakket met een nettocapaciteit van 70,5 kWh. De brutocapaciteit van de batterij bedraagt 73,9 kWh.

Verschil actieradius en verbruik Het daadwerkelijke verbruik inclusief laadverliezen kan meer dan 10 procent hoger liggen dan wat er op de boordcomputer te zien is. De totale hoeveelheid opgewekte elektriciteit die nodig is om de WLTP-actieradius te bereiken, is dus groter dan wat er feitelijk in de accu past.

Op papier verbruikt de Mercedes EQB 15,4 kWh per 100 kilometer. Hiermee zou de EV een actieradius hebben van 527 kilometer. Wat blijft hier in praktijk in praktijk van over?

De daadwerkelijke actieradius

Tijdens de ecorun zien we dat de Mercedes EQB een verbruik haalt van 16,3 kWh per 100 kilometer, met de auto in spaarstand. We realiseerden een actieradius van 433 kilometer. Hartje zomer zal de range meer in de buurt komen van de 500 kilometer.

Verbruik en milieu Mercedes-Benz WLTP-verbruik gemiddeld (kWh/100 km) 15,4 Gemeten verbruik (kWh/100 km) 16,3 Elektrische actieradius WLTP (km) 527 Actieradius gemeten (km) 433 Max. gemeten laadsnelheid (kW) 104 Laadtijd 10-80% (min.) 35

Als een DC-laadstation wordt ingevoerd in het navigatiesysteem, verwarmt de Mercedes EQB automatisch zijn batterij voor. Hierdoor laadt de auto van 10 naar 80 procent in 37 minuten. Hij laadde rond de 100 kW tussen 10 en 65 procent en bouwde daarna af tot 71 kW bij 70 procent en 54 kW bij 80 procent. Een erg vlakke laadcurve die soms de 104 kW aantikte. Dat is iets meer dan de 100 kW die Mercedes opgeeft.

Actieradius testen

Autovisie test zelf in Nederland onafhankelijk het verbruik tijdens de Autovisie dubbeltest. Let op het verbruik kan variëren want is afhankelijk van je rijstijl maar ook weersomstandigheden en nog veel meer factoren.

