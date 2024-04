Deel dit: Share App Mail Tweet

Verstappen pakt in Japan vierde pole op rij in dit seizoen

Max Verstappen heeft voor de vierde keer op rij dit seizoen poleposition veroverd in de Formule 1. De drievoudig wereldkampioen van Red Bull was ook de snelste in de kwalificatierace voor de Grote Prijs van Japan. Hij klokte 1.28,197 en was daarmee 66 duizendsten sneller dan teamgenoot Sergio Pérez, die de tweede tijd noteerde en zondag ook op de eerste startrij staat voor de race op het circuit van Suzuka. Lando Norris van McLaren zette de derde tijd neer. Hij gaf 0,292 seconde toe op Verstappen.

De Nederlandse Formule 1-coureur is in Japan op zoek naar revanche voor zijn mislukte optreden twee weken geleden in de Grote Prijs van Australië, toen hij al vroeg uitviel met een remprobleem. Er kwam daar een einde aan een reeks van 43 races zonder uitvalbeurt. Carlos Sainz van Ferrari profiteerde en won de race. Sainz zette in de kwalificatie de vierde tijd neer. Hij was bijna een halve seconde langzamer dan Verstappen.

De Limburger won de afgelopen twee edities van de Grote Prijs van Japan. Beide keren startte de Nederlander van pole. Verstappen is na drie races nog altijd de leider in het kampioenschap. Hij scoorde 51 punten uit zijn overwinningen in de eerste twee races van dit jaar, in Bahrein en Saudi-Arabië. Charles Leclerc van Ferrari staat tweede met 47 punten en Pérez derde met 46 punten.

Verstappen was in alle drie de sessies van de kwalificatie de snelste en leek onbedreigd naar zijn derde pole op rij in Japan te rijden, maar Pérez maakte het hem lastig in de derde en laatste sessie. De Mexicaan leek onder de tijd van Verstappen te duiken, maar de Nederlander zette op het ultieme moment nog een tandje bij. “Het was nog heel spannend zo”, zei Verstappen in het flashinterview na afloop. “Natuurlijk wil je een perfecte ronde rijden, maar dat is op dit circuit niet eenvoudig. De banden reageren nogal gevoelig. Het belangrijkste is dat ik de pole heb en voor het team is het goed dat we de eerste twee startposities hebben.”

ANP