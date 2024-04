Deel dit: Share App Mail Tweet

Dit is hoeveel auto’s je maximaal mag bezitten en verkopen

Er zijn genoeg liefhebbers die naast een dagelijkse auto nog een of zelfs meerdere hobbyauto’s hebben. De vraag is: hoeveel mag je er eigenlijk bezitten en verkopen? Autovisie gaat in gesprek met de Belastingdienst en de RDW.

“Er is geen limiet aan het aantal auto’s dat iemand op naam mag hebben staan”, klinkt het geruststellende bericht van de RDW. “Er zijn immers mensen die auto’s verzamelen.” Ook kun je meerdere verzekeringen afsluiten op je naam. Toch is het verhaal daarmee nog niet afgesloten. Staan er opvallend veel auto’s op je naam, dan kunnen de autoriteiten aankloppen. Niet vreemd, want criminelen die identiteitsfraude hebben gepleegd, zetten soms vele auto’s op iemand anders zijn naam.

Belastingdienst is strenger

Hetzelfde geldt voor het verkopen van auto’s, waar vanuit de RDW ook geen beperking op wordt gesteld. De Belastingdienst, die wil voorkomen dat jij als ondernemer gaat handelen, denkt er anders over. “Het gaat niet zozeer om het aantal, maar om de intentie”, vertelt perswoordvoerder Pierre Wimmers aan Autovisie.

Hij geeft aan dat de instantie al kan aankloppen bij de verkoop van één auto. Als we vragen of dat af te wimpelen is door te stellen dat je na twee weken al was uitgekeken op de bolide, zegt de Wimmers: “Zeker kan dat, maar na een aantal keer gaat dat niet meer op.” Daarbij benadrukt hij nogmaals dat de intentie leidend is. Winstbejag mag dus niet de hoofdreden zijn.

Zo wordt handel in auto’s gecontroleerd

De Belastingdienst wordt door verkoopplatformen ingelicht. Bij meer dan dertig transacties per jaar of een verkoop van meer dan 2.000 euro (wat bij een auto al snel het geval is), moeten partijen zoals Marktplaats en Gaspedaal.nl die informatie verplicht doorzetten naar de Belastingdienst. “Je wordt dan niet direct als handelaar gezien, maar het kan voor ons wel aanleiding zijn om het verder te onderzoeken”, stelt De Belastingdienst.

“Het bepalen of je handelt als onderneming, hangt af van verschillende elementen. Wat is de frequentie? Heb je een eigen garage? Op basis daarvan beslist de Belastingdienst of je als particulier moet worden beschouwd of als ondernemer”, vertelt Wimmers. Op de vraag hoeveel auto’s je maximaal mag bezitten en verkopen, is dus geen concreet getal te koppelen. Je kunt naar alle lust je autohobby uitoefenen, zo lang het maar bij een hobby blijft.