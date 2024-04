Deel dit: Share App Mail Tweet

Onderzoek toont de negatieve kant van roetfilters in moderne auto’s

Moderne auto’s met verbrandingsmotoren klinken niet altijd even goed. Het geluid wordt deels gesmoord door turbo’s, maar ook dempen roetfilters in uitlaatsystemen de klank. Die roetfilters moeten uitstootcijfers verlagen, maar een nieuw onderzoek toont aan dat deze filters niet perfect zijn.

Eerder zaten roetfilters vooral in dieselauto’s, tegenwoordig ook in auto’s met benzinemotoren. Dus ook in performance-auto’s als de Porsche 911 Turbo S. Die Duitse bolide gaat als een raket van z’n plek, maar het geluid blijft qua intensiteit een beetje achter. Ook hier zijn turbo’s en filters de boosdoener. Maar helpen die filters eigenlijk wel tegen de uitstoot van roet?

Wat doen roetfilters precies?

Uitlaatgassen worden geleid door het partikelfilter, ook wel roetfilter genoemd, waar kleine deeltjes vast komen te zitten en zich ophopen. Door kleine kieren kunnen uitlaatgassen wel ontsnappen, om zo hun weg richting de eindpijpen te vervolgen.

De filters zijn sinds enkele jaren niet alleen bij dieselmotoren, maar ook bij benzinemotoren verplicht. Zit een filter vol, dan wordt het opgekropte roet verbrand. Dit doet de auto door tijdelijk meer brandstof in te spuiten, om zo de temperatuur van de uitlaatgassen te verhogen. Dit proces blijkt overigens veel vervuilender dan gedacht.

Kleine deeltjes glippen erdoorheen blijkt uit onderzoek

Britse onderzoekers van een universiteit in Birmingham deden research naar de roetfilters. In de gebruikte data zagen de onderzoekers dat het aantal grotere roetdeeltjes in Londen tussen 2014 en 2021 met 81 procent is gedaald. Dit is te danken aan het feit dat filters in die periode een verplichting werden. Het is dus niet voor niets dat auto’s tegenwoordig minder pittig klinken.

Toch blijken de roetfilters niet altijd even goed te werken. Waar de filters grotere roetdelen weten te weren, blijken zeer fijne deeltjes toch hun weg erdoorheen te kunnen vinden. Het aantal kleine roetdeeltjes nam in die periode namelijk met slechts 26 procent af. Het gaat dan om stukjes roet kleiner dan honderd nanometer. Dat is één tienduizendste van een millimeter. Het aantal roetdeeltjes kleiner dan dertig nanometer nam zelfs helemaal niet af.

“Hoge concentraties van zeer kleine roetdeeltjes worden een hardnekkig probleem. Het aantal elektrische auto’s zal in aandeel moeten toenemen. Daarnaast zijn extra maatregelen nodig om de uitstoot van dieselauto’s in te perken”, stelt professor Roy Harrison na het onderzoek.