Review Mercedes-Benz CLE Cabrio: de beste in zijn klasse?

De CLE Cabriolet moet zowel de voormalig klanten van de E als C-klasse bedienen. Is dit model de Mercedes onder de cabrio’s?

De cabrio komt net als de coupé met verschillende aandrijflijnen. Welke je het best kan hebben, zie je in de video.

Aandrijflijnen Mercedes CLE Cabrio

De instapper, de CLE 200, heeft een viercilinder lijnmotor in de neus met een turbo, die goed is voor 204 pk en 320 Nm. Echter, dat is niet het enige. Door mild-hybride techniek is er nog eens 23 pk en 205 Nm aan koppel extra aan boord.

Meer vermogen krijg je in de Mercedes-Benz CLE 300 Cabrio. Deze heeft 258 pk (plus 23 pk elektroboost). Ook deze versie heeft de 2,0-liter viercilinder onder de kap. Deze is altijd vierwielaangedreven waar de 200 dat optioneel is.

Er staat ook nog een zescilinder op de prijslijst van de Mercedes CLE Cabrio: de 450 met 381 pk (plus 23 pk elektroboost). Ook deze versie is er enkel als 4Matic.

Automaat

Een handbak is niet leverbaar. Je krijgt altijd een automaat in de Mercedes-Benz CLE. Dit is een 9G-TRONIC, een negentraps automaat dus, die goed samenwerking met de n de transmissie geïntegreerde ISG-unit met de elektromotor.

Dit kost de Mercedes CLE Cabrio

De Mercedes CLE Cabrio heeft een vanafprijs van iets meer dan 80.000 euro. De 300 is er vanaf zo’n 92 mille en voor de 450 moet je meer dan 111.000 euro neerleggen. Of hij dat geld waard is, zie je in de video.