Deel dit: Share App Mail Tweet

De elektrische Mercedes-Benz G-klasse heeft één groot probleem

In Duitsland is het doek getrokken van de volledig elektrische Mercedes-Benz G-klasse. Een ronduit krankzinnige EV met een specificatielijst waar je stijl van achterover slaat.

Voluit heet het model de Mercedes-Benz G 580 met EQ-technologie. Waarom men in Stuttgart de EV niet EQG heeft genoemd, is ons een raadsel. Niet alleen bekt dit lekkerder, ook zou het in lijn zijn met de andere elektrische modellen in het Mercedes-arsenaal.

Mercedes-Benz G 580 met EQ-technologie

Wellicht heeft is het wel omdat deze elektro-SUV compleet uit de pas loopt met die modellen. Waar de vernieuwde EQS en zijn broertjes een intensieve windtunnelkuur moesten doorstaan, leent de elektrische Mercedes-Benz G-klasse zijn aerodynamische eigenschappen van een baksteen. Wel loopt de motorkap iets steiler omhoog, maar daar houdt het zo’n beetje bij op.

Dat de Mercedes-Benz G 580 met EQ-technologie ondanks zijn hoekige design een actieradius van 470 kilometer haalt, klinkt indrukwekkend. Weet echter dat tussen het ladderchassis een gigantisch 116 kWh-accupakket ligt. Net als de nieuwe G 63 AMG, koop je ook de elektrische Mercedes-Benz G-klasse niet om een laag verbruik.

Het probleem van de elektrische Mercedes-Benz G-klasse

Dat reusachtige accupakket an sich weegt al 700 kilogram. En dan komen we bij de achilleshiel van de elektrische terreinwagen: zijn gewicht. Het bakbeest weegt namelijk maar liefst 3.085 kilogram schoon aan de haak. Ga met vier volumineuze vrienden op pad en er bestaat een kans dat je eerst je C1-rijbewijs moet halen.

Autovisie Nieuwsbrief Wil je op de hoogte blijven van al het autonieuws en leuke occasions. Abonneer je dan op de gratis Autovisie-nieuwsbrief.

Om die reden is de maximum payload van deze EV slechts 415 kilogram. Meer dan dat en je gaat over die beperkende grens van 3.500 kilogram heen. Ook is dit aanleiding voor Mercedes om geen trekhaak aan te bieden op de elektrische G-klasse.

Specificaties van de elektrische Mercedes-Benz G-klasse

Een multi-inzetbaar werkpaard waarmee je een trailer voor je dressuurpaard of boot kunt vervoeren, is het dus niet. Wel is het nog altijd een echte terreinbeul. Elk wiel heeft een eigen elektromotor én versnellingsbak (voor de lage gearing). Dit biedt mogelijkheden tijdens het offroaden. Zo kan de elektrische auto als een tank draaien om zijn eigen as, door twee wielen naar voren en twee wielen naar achteren te laten bewegen.

Ook vormt hydrolock (waarbij een verbrandingsmotor water aanzuigt en dit tevergeefs probeert samen te persen) geen gevaar bij deze Mercedes-Benz G-klasse, waardoor het apparaat door water van wel 85 centimeter diep kan banjeren. Aan vermogen geen gebrek tijdens het terreinrijden. De Mercedes-Benz G 580 met EQ-technologie heeft 587 pk en 1.164 Nm koppel. Genoeg om in minder dan vijf tellen van 0 naar 100 km/h te sprinten. De topsnelheid bedraagt daarentegen een bescheiden 180 km/h. Meer weten over de elektrische G-klasse? Check dan onze video.