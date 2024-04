Deel dit: Share App Mail Tweet

Deze sportieve occasion koop je voor minder dan 5.000 euro

OK, je budget is bescheiden, maar je áuto, jaaa, die is wel heel belangrijk voor je. Je bent nog single en houdt van lekker sportief sturen in een auto die er ook gewoon goed uitziet. Er is ook voor vijf mille zat te koop, maar je wilt wel een occasion die je niet steeds in de steek laat.

Het occasionaanbod is enorm. Bij een dealer, via Gaspedaal.nl en zelfs op Facebook, overal kun je betaalbare tweedehands auto’s vinden. Autovisie selecteert wekelijks de drie beste occasions in een segment.

Occasion voor 5.000 euro

Deze week gaan we op zoek naar een occasion voor maximaal 5.000 euro. Vind je de Mini Cooper niets? Bekijk dan de occasion van aankomende donderdag of zaterdag. Of kijk hier voor alle occasions van maximaal 5.000 euro.

Mini Cooper (2006 – 2014)

Los van het tijdloze uiterlijk, waarbij de kleurencombinatie wel net je smaak moet zijn, is een Mini Cooper ook een verslàvend lekker sportief rijdende auto. Die staat op menig verlanglijstje. Elke bocht is een soort uitdaging, zo lekker scherp en precies stuurt een Mini. Daarbij heeft een Cooper als extra bijkomstigheid dat hij ook genoeg vermogen heeft om lekker te spelen.

Over het comfort wordt hier niet gezeurd en over ruimte evenmin. Kijk ook eens naar dat dashboard, dat vind je zo echt in geen enkel ander merk! Er is een flink aanbod aan gebruikte Mini’s, ook bij specialisten. We kiezen voor de beige-met-zwarte Cooper 1.6 Pepper (2008, 168.000 km) die voor 4.999 euro wordt aangeboden door een autobedrijf in Nuenen.

Hier moet je op letten bij de occasion

De 1,6 THP-motor heeft een elektronisch aangestuurde waterpomp. Als die niet begint te werken wanneer nodig, kan dat leiden tot een oververhitte motor en dàt kan grote schade veroorzaken. Die motoren kunnen ook inwendig vervuilen en de injectoren kunnen verslijten en moeten dan worden vervangen.

De elektrische stuurbekrachtiging kan om verschillende redenen wegvallen. Als dat een vastgelopen pomp is, wordt het ook een dure. Het olieverbruik van deze motor ligt ook vaak veel hoger dan gewenst is. Check voor aankoop of er een modificatie is uitgevoerd op de distributieketting!