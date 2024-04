Deel dit: Share App Mail Tweet

De elektrische Macan voel (soms) tóch als een echte Porsche

Voor de eerste keer presenteert Porsche een nieuwe generatie van een bestaand model, die voortaan alleen nog met elektrische aandrijving te krijgen is.

Met een jaar vertraging als gevolg van software-perikelen, is het nu eindelijk de beurt aan de nieuwe Porsche Macan om het stokje over te nemen van de generatie die al ruim 10 jaar in productie is geweest.

De Porsche Macan

Daarmee debuteert tevens het onderliggende PPE (premium platform electric)-platform waarop straks ook de Audi Q6 e-tron en allerlei andere modellen van de Volkswagen-groep gebouwd zullen worden. Daarmee is de Porsche Macan met verbrandingsmotor dus definitief passé. Puur financieel bekeken pakt de komst van de elektrische Macan niet verkeerd uit. Het uitgaande model was als gevolg van de bpm niet voor minder dan 125.000 euro te krijgen.

Nota bene voor een versie met tweeliter viercilinder motor. De Macan Electric trapt daarentegen af bij 88.900 euro en het ‘Turbo’ topmodel is er ‘al’ voor 121.000 euro. Inderdaad, Turbo, want net als bij de Taycan kiest Porsche ervoor om het topmodel in elk geval qua naam nog met de roemruchte historie van de Stuttgartse verbrandingsmotoren te verbinden. Maar doet. De rijbeleving daar eer aan?

Aandrijflijn

Aan het vermogen zal het in elk geval niet liggen. Het Porsche Macan 4 instapmodel beschikt op elke as over een elektromotor die samen kortstondig tot 408 pk kunnen leveren. Goed voor een 0-100 sprint van 5,2 seconden en een top van 220 km/h.

De Turbo heeft op de vooras dezelfde motor als de 4, maar op de achteras een unit die een serieuze 639 pk naar ’t asfalt stuurt via een mechanisch sperdifferentieel met koppelsturing. Omdat de accu niet meer stroom kan leveren, is 639 ook het piekvermogen van de Turbo. Het koppel is met 1130 Nm wel bijna twee keer zo hoog als van de 650 Nm van de Porsche Macan 4. En dat betekent een 0-100 sprint in 3,3 seconden en een top van 260 km/h. Luchtvering, adaptieve dempers en meer uitrusting zijn op de Turbo eveneens standaard. Voor vierwielbesturing moet worden bijbetaald.

Beide auto’s beschikken over hetzelfde 95 kWh (netto) accupakket dat een actieradius van zo’n 600 kilometer mogelijk maakt. Mede dankzij het 800 Volt boordnet is een 10 tot 80 procent lading in 21 minuten mogelijk met een piek van 270 kW.

Uitbundig design

De Porsche Macan is tamelijk bescheiden vormgegeven met een niet al te uitbundige designstijl. Wie echt wil opvallen is echter aangewezen op een sprekende kleur en bijbehorende wielen. Niet geheel toevallig heeft Porsche liefst 72 tinten en acht wielsets om uit te kiezen. Ook in het interieur is de keuze reuze.

De vormgeving van het interieur is al net zo risicoloos als de buitenkant. Porsches inmiddels bekende grote rechthoek met daarin twee (of optioneel drie) sober vormgegeven schermen is ook hier van de partij. Met op de middentunnel, het stuur en in de deur nog nét genoeg fysiek druk- en draaigerij om de rijdersgerichte afkomst van het merk niet te verloochenen. Ook Porsche kan er in dit segment niet aan kan ontsnappen om waar mogelijk aan besparing te doen door goedkopere kunststoffen toe te passen.

De eerste kilometers die we in de Porsche Macan 4 reden zou je bijna als teleurstellend kunnen omschrijven. Een fijne auto, maar het échte Porsche-DNA was ver te zoeken. Maar toen we waren overgestapt in de Turbo en de juiste weg hadden gevonden, bleek dat Porsche zelfs in staat is om een elektrische SUV van 2400 kilo als een sportwagen te laten aanvoelen. Benieuwd hoe? Kijk dan de video!