Nieuwe Porsche Cayenne GTS: niet de sterkste, wel de duurste

Stuttgart breidt zijn gamma uit met de nieuwe Porsche Cayenne GTS. Dit is nu de duurste SUV die het merk aanbiedt.

Bij de GTS ligt de focus meer dan bij de standaard Cayenne op sportief weggedrag. Dat blijkt uit zijn 1 centimeter lagere wegligging, sportievere onderstelafstelling en de anders afgestemde motor en transmissie. Verder hebben de engineers fuseelagers van de Cayenne Turbo GT – een uitvoering die in Europa niet leverbaar is – uit het magazijn getrokken, om zo meer negatieve camber te bewerkstelligen.

De nieuwe Porsche Cayenne GTS

Wie wil kan de centraal geplaatste eindpijpen van de sportuitlaat in het brons krijgen. Dat uitlaatsysteem zit inbegrepen bij de drie verschillende ‘lichtgewicht’ sportpakketten, net als een lichter dak, een koolstofvezel diffuser en verminderde isolatie. We zetten ‘lichtgewicht’ tussen aanhalingstekens omdat deze ruim twee ton wegende SUV er maximaal 25 kilogram door afvalt.

Ondanks alle sportieve upgrades is de Porsche Cayenne GTS nog altijd geschikt voor uitermate dagelijks gebruik, zo stelt het merk. Het blijft immers een SUV. Een heel snelle SUV, dat wel. De 4,0-liter twinturbo V8 produceert nu 500 pk en 660 Nm koppel. Genoeg om de sprint naar 100 km/h in 4,4 seconden af te leggen. De topsnelheid bedraagt 275 km/h.

Cayenne Turbo E-Hybrid is sterker, sneller en goedkoper

Daarmee is de Porsche Cayenne GTS overigens niet de sterkste, noch de snelste Cayenne in de line-up. Bijgestaan door de een elektromotor heeft de 739 pk sterke Porsche Cayenne Turbo E-Hybrid voor de 0 tot 100-sprint slechts 3,7 seconden nodig. De versie met het GT-pakket snoept daar nog 0,1 seconde vanaf.

Doordat de Turbo E-Hybrid een plug-in hybride is, stoot hij op papier weinig uit en krijgt hij minder harde bpm-klappen. Anders is dat voor de nieuwe Porsche Cayenne GTS die zijn flinke achtcilinder in de neus niet met hybridetechniek kan verdedigen bij de Belastingdienst.

Prijs van de nieuwe Porsche Cayenne GTS

De Porsche Cayenne GTS is vanaf nu te bestellen, maar je betaalt er wel minimaal 225.300 euro aan kwijt. In het geval van de Coupé zelfs 229.300 euro. Een stuk meer dan de veel sterkere Cayenne Turbo E-Hybrid, die je vanaf 190.400 euro koopt.

